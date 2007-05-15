روسیه یک مرکز تحقیقات هسته ای در میانمار می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آژانس انرژی اتمی روسیه موسوم به "روس اتم" با اعلام این خبر اضافه کرد که این مرکز تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل خواهد بود.

روس اتم در بیانیه ای همچنین اعلام کرد که این مرکز همچنین یک راکتور تحقیقات آب سبک 10مگاواتی خواهد داشت و همین طور از این تاسیسات برای بازفرآوری و انبار زباله های رادیو اکتیو استفاده خواهد شد.

در بیانیه همچنین آمده است :"سند مربوط به این مرکز با در نظر گرفتن این حقیقت که هر دو کشور از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی و عضو معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای موسوم به ان پی تی هستند، در راستای تعمیق و توسعه روابط سودمند اقتصادی و علمی بین دو کشور به امضا رسیده است.