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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۵۱

معاون استانداری تهران:

برنامه جامع تاب آوری شهرهای استان تهران به زودی ابلاغ خواهد شد

برنامه جامع تاب آوری شهرهای استان تهران به زودی ابلاغ خواهد شد

تهران- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران بااشاره به اینکه اقدام به موقع شهرداران در بحران سبب آرامش شهروندان می شود،گفت:برنامه جامع تاب آوری شهرهای استان تهران به زودی ابلاغ خواهدشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده پیش از ظهر سه شنبه در چهارمین نشست فصلی شهرداران استان‌تهران در سال ۹۸ که با حضور انوشیروان محسنی بندپی و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد اظهار داشت: فضاهای شهری و عمومی در شهرهای استان باید بتواند در حوزه‌های کالبدی و اجتماعی در برگیرنده سرفصل‌های راهبردی در حوزه تاب آوری شهری باشند.

تقی زاده افزود: مدیریت شهری باید در فراهم کردن آرامش روانی شهروندان و آموزش‌های شهروندی گام بردارد.

وی با بیان اینکه فضاهای شهری نظیر بوستان‌ها یا ناوگان حمل و نقل عمومی در مواقع بحرانی نظیر کرونا ویروس بی دفاع هستند گفت: این انتظار را از شهرداران داریم که به موقع در شرایط بحرانی اثر بخشی داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران تاکید کرد: اقدامات به موقع شهرداران در مواقع بحرانی می‌تواند آرامش خاطر شهروندان را به همراه داشته باشد و تاب آوری شهری در مواقع بحرانی یکی از موضوعات جدی پیش روی شهرداران استان است و به زودی برنامه‌ای جامع در این خصوص به شهرداران ابلاغ خواهد شد.

تقی زاده عنوان داشت: امسال ستادهای سفر نوروزی با محدودیت‌های جابجایی جمعیت تحت تأثیر کرونا ویروس قرار دارد و باید مراقبت کنیم و جابه جایی جمعیت به حداقل برسد و در این راستا شهرداران حداکثر همکاری لازم را با شبکه‌های بهداشت و مراکز درمانی در خصوص مقابله با کرونا ویروس داشته باشند.

کد مطلب 4869031

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