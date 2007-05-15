ایران می تواند رقیب بازار گل و گیاه هلند باشد

به گزارش خبر نگار مهر، حسن موحدیان عصرامروز در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه گل و گیاه ابزار و ادوات باغبانی در جمع خبر نگاران افزود : پتانسیل های ویژه و شرایط آب و هوایی ایجاب می کند این شهر به یکی از قطب های تولید، صادرات و فروش گل و گیاه تبدیل شود .

موحدیان با اشاره به سند توسعه شهر مشهد اظهار داشت : سند توسعه مشهد و استان مبتنی بر خدمات است و در این سند به گل و گیاه و توسعه فضای سبز شهری نگاه جدی و اساسی شده است .

فرماندار مشهد تصریح کرد : اگر تلاش جدی صورت گیرد در چند سال آینده می توان جایگاه مناسبی در این زمینه در کشور به دست آورد .

وی خاطرنشان کرد : گل و گیاه بارزترین زیبایی طبیعت است که همانند جاذبه های تاریخی و طبیعی کشورمی تواند موجب رشد، رونق و توسعه صنعت گردشگری شود .