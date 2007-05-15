ایران می تواند رقیب بازار گل و گیاه هلند باشد

به گزارش خبر نگار مهر، حسن موحدیان عصرامروز در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه گل و گیاه ابزار و ادوات باغبانی در جمع خبر نگاران افزود : پتانسیل های ویژه و شرایط آب و هوایی ایجاب می کند این شهر به یکی از قطب های تولید، صادرات و فروش گل و گیاه تبدیل شود.
موحدیان با اشاره به سند توسعه شهر مشهد اظهار داشت : سند توسعه مشهد و استان مبتنی بر خدمات است و در این سند به گل و گیاه و توسعه فضای سبز شهری نگاه جدی و اساسی شده است .
فرماندار مشهد تصریح کرد : اگر تلاش جدی صورت گیرد در چند سال آینده می توان جایگاه مناسبی در این زمینه در کشور به دست آورد.
وی خاطرنشان کرد : گل و گیاه بارزترین زیبایی طبیعت است که همانند جاذبه های تاریخی و طبیعی کشورمی تواند موجب رشد، رونق و توسعه صنعت گردشگری شود.
موحدیان با اشاره به ششمین نمایشگاه گل و گیاه اذعان داشت : برگزاری نمایشگاه موجب تشویق و آگاهی مردم از اهمیت فضای سبز می شود و نمایشگاه یکی از راههای آموزشی حساس کردن و توجه دادن مردم به نگهداری از فضای سبز است که این امر می تواند با توجه به رشد و توسعه زندگی شهری در جلب مشارکت مردمی برای حفظ فضای سبز باقیمانده شهر مشهد و توسعه آن چشمگیر باشد.
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