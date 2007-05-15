گزارش عملکرد فرشیدی منتشر شد / عملکرد دستگاه های اجرایی هر دو هفته یک بار منتشر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم در نشریه ای با عنوان پاسخگو منتشر شد.

این گزارش از سوی حوزه معاونت امور حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری و دفتر دولت در مجلس شورای اسلامی و با همکاری دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت منتشر و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در این نشریه مهمترین اعداد و ارقام مربوط به عملکرد وزارت آموزش و پرورش در زمینه‌های معیشت و امور رفاهی فرهنگیان، آموزش و ارتقا مهارت‌های معلمان، بهبود کیفیت آموزشی، بودجه و اعتبارات، توسعه آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای، توجه به دانش آموزان استثنایی ، توسعه عدالت آموزشی، تجهیزات مدارس، فعالیتهای پرورشی ، تربیت بدنی و تربیت معلم در آستانه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به نمایندگان مجلس ارایه شده است.

بر اساس این گزارش میانگین دریافتی معلمان در آغاز کار دولت نهم حدود 280 هزار تومان بوده که این رقم در اردیبهشت سال 86 به 410 هزار تومان رسیده است.

همچنین مطابق این گزارش، مطالبات معوقه معلمان که بالغ بر 2235 میلیارد تومان بود در دوران وزارت آموزش و پرورش دولت نهم وصول و 99 درصد آن به معلمان پرداخت شده است.

بر اساس گزارش نشریه حوزه معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری، اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم معادل 26 درصد افزوده شده و 17748 نفر به دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی در مناطق محروم افزوده شده است.

احداث 13 هزار کلاس درس جدید، تخصیص 4 میلیارد دلار برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس، احداث 60 سالن ورزشی در مناطق محروم، افزایش وام مسکن معلمان از 5/3 میلیون تومان به 8 میلیون تومان، 5/2 برابر شدن نرخ حق‌التدریس، واگذاری 23 هزار واحد مسکونی به معلمان در سال 85، افزایش وام قرض‌الحسنه معلمان از 8 میلیارد تومان در سال 84 به 100 میلیارد تومان در سال 86 از دیگر دستاوردهای آموزش و پرورش در دولت نهم می‌باشد که در نشریه پاسخگو به آن اشاره شده است.

حوزه معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری با ارائه این آمار اعلام کرده است از این پس عملکرد دستگاههای اجرایی در دولت نهم را هر دو هفته یکبار در قالب نشریه‌ای منتشر و در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهد داد.