کلکسیون باغ گیاه شناسی مشهد افتتاح می شود

خراسان رضوی - خبر گزاری مهر : رئیس سومین دوره شورای اسلامی شهر مشهد گفت : بخش هایی از کلکسیون باغ گیاه شناسی مشهد با همکاری شهرداری مشهد و مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی به زودی افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد طباطبایی عصر امروز در حاشیه ششمین نمایشگاه گل و گیاه ابزار و ادوات باغبانی   در جمع خبرنگاران  افزود : مشارکت مردم  در سومین دوره توسط شورای اسلامی شهر مشهد مورد توجه ویژه است و اگر مشارکت مردم نباشد تلاش شهرداری نتیجه نمی دهد.

وی توسعه فضای سبز در مناطق محروم حاشیه شهر و مناطق پراکنده شهر را از برنامه ها ی شورای شهراعلام کرد و افزود: استفاده از گونه های مقاوم با توجه به بحران کم آبی  مشهد با همکاری بخش های تحقیقاتی و ارگان های مرتبط به صورت جدی پیگیری می شود. 

طباطبایی اظهار داشت : شهرداری نیز باید در بحث نگهداری و توسعه فضای سبز مشارکت های مردمی را مورد توجه قرار دهد.

رئیس شورای شهر مشهد تصریح کرد : برای توسعه و رونق  صنعت گل و گیاه برگزاری یک نمایشگاه کافی نیست بلکه در بحث قوانین ومقررات ، درآمد و هزینه ها باید شفاف سازی  بهتری صورت گیرد.

طباطبایی با تاکید بر استمرار این نمایشگاه عنوان کرد : رسانه ها می توانند در ترویج فرهنگ استفاده از گل و گیاه و فضای سبز نقش مهمی را ایفا کنند تا سهم مردم  در استفاده از فضاهای سبز بیش از پیش افزایش یابد .

 

