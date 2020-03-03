غلامرضا مهشاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین قدم برای مقابله با ویروس کرونا توجه نکردن به شایعات گسترده در فضای مجازی به منظور کاهش استرس و جلوگیری از بیماری‌های روحی و روانی است.

وی افزود: رعایت نکات بهداشت فردی و توجه به توصیه‌های تغذیه‌ای برای پیشگیری از ابتلاء به این ویروس از دیگر موارد حائز اهمیتی است که مردم باید نسبت به این موارد توجه داشته باشند.

این کارشناس تغذیه عنوان کرد: در این روزها باید بیشتر از غذاهای پخته شده استفاده شود و از غذاهای خام، کبابی و نیم پز پرهیز شود چون کرونا توان تحمل دمای بالا را ندارد.

مهشاد یادآور شد: مصرف زیاد پروتئین‌ها باعث تکثیر آنتی‌بادی و گلبول‌های سفید خون برای مقابله با ویروس می‌شود و همچنین مردم از استفاده سوسیس و کالباس به شدت خودداری کنند.

وی بیان کرد: لازم است میزان نوشیدن مایعات به ویژه آب در این روزها افزایش یابد چرا که مایعات مانع ورود ویروس به مجرای تنفسی می‌شود.

مدیر غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول اضافه کرد: مصرف زیاد سبزیجات و میوه‌های تازه به دلیل وجود پتاسیم در آنها دوره بیماری را کاهش می‌دهد و همچنین مصرف انواع حبوبات و مغز دانه‌ها به دلیل وجود روی و سلنیوم باعث افزایش مقاومت بدن می‌شود.

مهشاد گفت: مردم از مصرف مواد غذایی فله خودداری کرده و بیشتر از محصولات بسته‌بندی شده دارای نشان استاندارد و سیب سلامت استفاده کنند.

وی تأکید کرد: قبل از صرف غذا باید به مدت ۲۰ ثانیه دست‌ها را با آب و صابون شست و ظروف غذا را به‌طور کامل با آب بهداشتی شست‌وشو داد.

مدیر غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول توصیه کرد: برای جلوگیری از آلودگی‌های ثانویه توسط رستوران‌ها و آشپزخانه‌های بیرون بر، تا حد امکان غذا در منزل تهیه و طبخ شود و از برپایی مهمانی‌های عمومی به شدت خودداری شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر ۱۳ بیمار مشکوک به کرونا در بخش بیماران حاد تنفسی بیمارستان بزرگ دزفول بستری شده‌اند که نتیجه آزمایش سه نفر از این بیماران مثبت و نتیجه ۶ نفر منفی بوده است.

طی ۲ روز گذشته یک پیرمرد ۸۱ ساله نیز بر اثر ابتلاء به ویروس کووید ۱۹ (کرونا) در بیمارستان بزرگ دزفول فوت کرده است.

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت تعداد قربانیان ویروس کرونا در سطح کشور به ۷۷ نفر رسیده است.