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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۱۸

علیخانی اعلام کرد

افزایش اعتبار حوزه حمل و نقل عمومی

افزایش اعتبار حوزه حمل و نقل عمومی

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: خوشبختانه افزایش خوبی در حوزه اعتبارات حمل و نقل عمومی در بودجه سال آینده شهرداری تهران داشته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیخانی در پایان جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اتمام بررسی بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران گفت: خوشبختانه سیاستی که از ابتدا در این حوزه ترسیم کرده بودیم در بودجه نیز محقق شده و بحث حمل و نقل عمومی پروژه‌های نیمه تمام و کاهش آلودگی هوا در بودجه امسال مورد توجه قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در حوزه عمرانی ۷۰۰ میلیارد تومان بیش از سال گذشته اعتبار در نظر گرفته شده و در بخش حمل و نقل عمومی نیز بیش از ۵۰ درصد یعنی ۱,۸۰۰ میلیارد تومان به بودجه این حوزه افزوده شده است.

وی با اشاره به تبصره‌های بودجه سال ۹۹ نیز گفت: در تبصره‌های بودجه نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پهنه TOD پیش بینی شده که تحقق آن نیاز به حمایت سایر نهادها از جمله شورای عالی شهرداری و کمیسیون ماده ۵ دارد که امیدواریم با حمایت همه سازمان‌ها و نهادها شاهد تحول این حوزه باشیم.

علیخانی تاکید کرد: تصمیم و توسعه حمل و نقل عمومی در تهران نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارد بنابراین تا تغییر سیاست در این حوزه ندهیم و دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند همکاری نکنند در این حوزه راه به جایی نمی بریم.

علیخانی در ادامه با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی نرخ حمل و نقل عمومی گفت: این نرخ کمتر از تورم سالیانه است و تخفیف‌های خوبی به اقشار مختلف در حوزه مترو داده‌ایم.

کد مطلب 4869126
نورا حسینی

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