افزایش اعتبار حوزه حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیخانی در پایان جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اتمام بررسی بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران گفت: خوشبختانه سیاستی که از ابتدا در این حوزه ترسیم کرده بودیم در بودجه نیز محقق شده و بحث حمل و نقل عمومی پروژه‌های نیمه تمام و کاهش آلودگی هوا در بودجه امسال مورد توجه قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در حوزه عمرانی ۷۰۰ میلیارد تومان بیش از سال گذشته اعتبار در نظر گرفته شده و در بخش حمل و نقل عمومی نیز بیش از ۵۰ درصد یعنی ۱,۸۰۰ میلیارد تومان به بودجه این حوزه افزوده شده است.

وی با اشاره به تبصره‌های بودجه سال ۹۹ نیز گفت: در تبصره‌های بودجه نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پهنه TOD پیش بینی شده که تحقق آن نیاز به حمایت سایر نهادها از جمله شورای عالی شهرداری و کمیسیون ماده ۵ دارد که امیدواریم با حمایت همه سازمان‌ها و نهادها شاهد تحول این حوزه باشیم.

علیخانی تاکید کرد: تصمیم و توسعه حمل و نقل عمومی در تهران نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارد بنابراین تا تغییر سیاست در این حوزه ندهیم و دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند همکاری نکنند در این حوزه راه به جایی نمی بریم.

علیخانی در ادامه با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی نرخ حمل و نقل عمومی گفت: این نرخ کمتر از تورم سالیانه است و تخفیف‌های خوبی به اقشار مختلف در حوزه مترو داده‌ایم.