توسعه اوراق فشرده چوبی دوستدار محیط زیست توسط پژوهشگران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شالبافان، عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس و مجری این طرح با اشاره به اینکه یکی از چالش مهم در حوزه صنایع اوراق فشرده چوبی در جهان، انتشار فرمالدهید (ماده‌ای سرطان ­زا) از محصولات ساخته شده چوبی در هنگام استفاده است، اظهار داشت: بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان جهانی پژوهش های سرطان در سال­ های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ و همچنین تایید این اطلاعات توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا در سال ۲۰۱۲، فرمالدهید حتی در غلظت­های پایین، از عوامل سرطان زا شناخته شده است و قرار گرفتن در معرض فرمالدهید برای انسان بسیار مضر اعلام شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در این ارتباط، بازبینی مجدد استانداردهای اروپایی و بین المللی در ارتباط با حداقل سطح مجاز انتشار فرمالدهید از اوراق فشرده چوبی در سال­ های اخیر انجام گرفته است.

وی در ادامه با بیان اینکه محدودیت­های سختگیرانه­ ای در ارتباط با تجارت بین المللی فرآورده­ های مرکب چوبی در آمریکا و اروپا از اوایل سال ۲۰۱۹ در حال اعمال است و تولیدکنندگان صنایع چوبی جهان در تلاش ­اند تا محصولات با میزان انتشار فرمالدهید کمتر و یا حتی بدون فرمالدهید را تولید کنند، گفت: در همین ارتباط، موضوع توسعه و استفاده از جاذب­ های دوستدار محیط زیست فرمالدهید بر پایه کایتوزان و مشتقات آن از طرف ما پیشنهاد شده است.

طبق اظهارات شالبافان، میزان انتشار فرمالدهید از اوراق فشرده چوبی ساخته شده با میزان ۱ درصد (نسبت به وزن خشک ماده چوبی) از جاذب­ های بر پایه کایتوزان، به کمترین میزان سطح مجاز در جهان رسیده است. طبیعی و دوستدار محیط زیست بودن، زیست تخریب پذیر بودن، فراوان و در دسترس بودن، عدم کاهش مقاومت­های فیزیکی و مکانیکی فرآورده­ های چوبی تولید شده از جمله مزایای بارز دیگر جاذب­ های توسعه داده شده است.

گفتنی است؛ این طرح تحقیقاتی در قالب فعالیت پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس انجام شده و نتایج تحقیق به صورت پتنت بین المللی در موسسه ثبت اختراعات آمریکا (USPTO: United States Patent and Trademark Office) ثبت و به تایید نهایی رسیده است.

همچنین از خروجی های تحقیق مقالات علمی متعددی در نشریات و کنفرانس­های تخصصی معتبر صنایع چوب (Journal of Adhesion و International Journal of Adhesion and Adhesives) به چاپ رسیده است. همچنین دکتر شالبافان، هیدی حسن نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه) و دکتر مهدی رحمانی نیا (عضو هیئت علمی گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه) نیز از جمله همکاران این طرح تحقیقاتی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه هستند.