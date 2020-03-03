  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۵۹

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری:

توزیع نهال درخت میوه در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

توزیع نهال درخت میوه در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری از آغاز توزیع نهال درخت میوه در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز توزیع نهال درخت میوه در چهارمحال و بختیاری افزود: بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار اصل نهال مثمر در چهارمحال و بختیاری توزیع می‌شود.

وی گفت: نهال‌های درخت میوه شامل انواع نهال‌های سیب، گردو، آلبالو، بادام، عناب، مو و گیلاس است.

وی بیان کرد: نهال‌های تأیید شده دارای شناسه و یا لیبل می‌باشد که داشتن شناسه، مشخص کننده اصالت رقم وسلامت نهال است.

غریب به بازده تولیدی این نهال‌ها اشاره کرد و افزود: این نهال‌های درخت میوه اصلاح نژاد شده و بازده تولیدی بالایی دارند.

وی ادامه داد: این نهال‌ها در ۲۱ جایگاه توزیع نهال در استان توزیع می‌شود.

کد مطلب 4869235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • هدایتی فر IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      عالی و کامل و جامع

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها