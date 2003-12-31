مراسم سوگواري براي قربانيان زلزله مهيب بم از جانب رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاري مهر دفتر مقام معظم رهبري با انتشار اطلاعيه اي ضمن عرض تسليت مجدد به ملت دغدار ايران، بويژه بازماندگان سوگوار زلزله مصيبت بار بم ، اعلام كرد: مراسم شب هفت قربانيان اين حادثه اسفناك كه قلب رهبر معظم انقلاب و آحاد ملت ايران را به شدت متاثر و متالم كرده است عصر فردا از ساعت 14 تا اذان مغرب از جانب حضرت آيت الله خامنه اي در مسجد جامع صاحب الزمان (عج) در بم برگزار مي شود. در اين اطلاعيه همچنين براي بازماندگان مصيبت بم صبر و اجر و فرج از پروردگار متعال مسالت شده است.