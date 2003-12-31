به گزارش خبرگزاري مهر دفتر مقام معظم رهبري با انتشار اطلاعيه اي ضمن عرض تسليت مجدد به ملت دغدار ايران، بويژه بازماندگان سوگوار زلزله مصيبت بار بم ، اعلام كرد: مراسم شب هفت قربانيان اين حادثه اسفناك كه قلب رهبر معظم انقلاب و آحاد ملت ايران را به شدت متاثر و متالم كرده است عصر فردا از ساعت 14 تا اذان مغرب از جانب حضرت آيت الله خامنه اي در مسجد جامع صاحب الزمان (عج) در بم برگزار مي شود. در اين اطلاعيه همچنين براي بازماندگان مصيبت بم صبر و اجر و فرج از پروردگار متعال مسالت شده است.
فردا در بم برگزار مي شود
مراسم سوگواري براي قربانيان زلزله مهيب بم از جانب رهبر معظم انقلاب
مسجد جامع صاحب الزمان (عج) در بم عصر فردا در مراسمي كه از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي برگزار خواهد شد شاهد عزاداري و سوگواري بازماندگان زلزله مهيب بم در داغ قربانيان اين حادثه جان سوز است.
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