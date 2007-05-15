درخواست برای تشکیل نیروی پاسدار صلح اسلامی / حل مسائل جهان اسلام بدون مداخله بیگانگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های پاکستان، مشرف که در برابر شرکت کنندگان در سی و چهارمین نشست شورای وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سخنرانی می نمود، اعلام کرد : "دخالت خارجی در عراق باید متوقف شود".

این کنفرانس امروز کار خود را در پاکستان آغاز نموده است وموضوع‌ فلسطین،‌ ‌اوضاع‌ درعراق،‌ ‌سومالی‌ و ‌افغانستان‌، ‌مسائل جامو و کشمیر، روند صلح‌ بین‌ هند و پاکستان‌ و همکاری‌ ایران‌ با اژانس‌ بین‌ المللی‌ انرژی‌ اتمی‌ از موضوعات‌ مهم‌ و مطرح‌ در این نشست‌ است‌.

همچنین تروریسم‌ بین‌ المللی،‌ ‌اوضاع‌ اقلیت های‌ مسلمان‌ و جوامع محلی‌ در کشورهای‌ غیرعضو سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ به‌ ویژه‌ در جنوب‌ فیلیپین‌ و تایلند از دیگر موضوعاتی‌ است که‌ در این‌ نشست‌ بررسی‌ خواهد شد‌.



رئیس جمهور پاکستان همچنین خواستار ایجاد مکانیزمی در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی شد تا با استفاده از آن بتوان اختلافات بین کشورهای اسلامی را حل کرد.

وی اعلام داشت : "کشورهای اسلامی به طور مستقل و بدون میانجیگری خارجی قادر به حل اختلافات سیاسی خود هستند".

مشرف همچنین جهان اسلام را به وحدت فراخواند تا به طور مشترک مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را حل کنند.

دیدار وزرای امور خارجه کشورهای عضو در سازمان کنفرانس اسلامی، صبح روز سه شنبه با شعار "صلح، پیشرفت و هماهنگی" در پایتخت پاکستان آغاز شد و هیئت هایی از 57 کشور عضو سازمان، حیطه گسترده ای از مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به مسلمانان را بررسی می کنند.

در این نشست ریاست شورای وزرای امور خارجه از آذربایجان به پاکستان منتقل می شود.

همچنین روسیه که در سال 2005 به عنوان عضو ناظر این سازمان در آمد در آن شرکت کرده است.

مشرف همچنین اضافه کرد که سازمان‌ باید برای‌ ممانعت از پسرفت‌ کشورهای‌ اسلامی‌ اصلاحاتی‌ انجام‌ دهد.

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وی همچنین اختلاف بین جهان اسلام و غرب را رو به افزایش خواند و خواستار تلاش کنفرانس برای حل سوء تفاهم ها در باره اسلام شد.



رئیس جمهور پاکستان همچنین خواستار محکوم کردن تند روی و تروریسم‌ شد و پیشنهاد کرد تا منشور سازمان‌ اصلاح‌ و مشارکت‌ حقیقی‌ در منابع مالی‌ برای‌ این‌ سازمان‌ تضمین‌ شود‌.



وی افزود: اگر هر یک‌ از 57 عضو سازمان‌ حدود یک‌ صدم‌ تولید ناخالص‌ داخلی خود را اختصاص‌ دهند، بودجه‌ این‌ سازمان‌ سالانه‌ بیش‌ از 200 میلیون دلار افزایش‌ خواهد یافت.

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بنابر گزارش ها، منوچهر متکی‌ وزیر امور خارجه‌ ایران‌ در حاشیه‌ اجلاس‌ با همتایان‌ بنگلادشی،‌ بوسنیایی،‌ یمنی و نیز معاون‌ وزیر امور خارجه‌ قزاقستان‌ به طور جداگانه دیدار کرد.

همچنین در این نشست "سعید حامد " وزیر امور خارجه‌ مالزی‌ گفت‌ جهان‌ اسلام‌ همچنان‌ با مشکلات‌ داخلی‌ و خارجی‌ رو به رو است‌ و خواستار توجه بیشتر بر رفاه مسلمانان با توجه به منابع کشورهای اسلامی شد.



دیگر اینکه ‌اکمل‌ الدین‌ احسان‌ اوغلو‌ دبیر کل سازمان برنامه 10 ساله این کنفرانس را تشریح و آن را مثبت ارزیابی نمود.

در رویدادی دیگر در همین رابطه در کابل دولت‌ افغانستان‌ خواهان برگزاری‌ اجلاس‌ علمای‌ دینی‌ کشورهای‌ عضو سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ در کابل‌ شد‌.