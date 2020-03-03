به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رحیمی عصر امروز در نشست خبری ستاد پیشگیری و کنترل کرونا در مشهد گفت: اینکه وزیر بهداشت اعلام کرده افرادی برای تست به درب خانه‌ها فرستاده می‌شود بدان معنا نیست که بدون اطلاع‌رسانی به درب منازل مراجعه شود، بلکه بدان معناست که اکیپ‌های پایش سلامت ایجاد می‌شوند تا در شرایط خاص و مواقع بحرانی آن هم با اطلاع‌رسانی قبلی این امر انجام گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: اگر افرادی برای تست به درب منازل افراد مراجعه کردند هموطنان بلافاصله با شماره‌های ۱۱۳ و ۱۱۴ تماس بگیرند.

سخنگوی ستاد پیشگیری و کنترل کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های شریعتی و طالقانی، گفت: اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و بیماران کرونایی تاکنون به بیمارستان طالقانی ارجاع داده نشده‌اند.

وی با بیان اینکه بیمارستان شریعتی ۳۰۰ تخت دارد که تاکنون ۱۲۰ تخت آن پر شده است، ادامه داد: در شرایط بحرانی و بر اساس حوزه جمعیتی، ممکن است بیمارستان امام سجاد (ع) به بیماران کرونایی اختصاص یابد، همچنین اگر لازم شود با خرید خدمت بیمارستان‌های خصوصی مشهد هم به‌کار گرفته می‌شوند.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه کل بیماران مبتلا به سندرم حاد تنفسی و مشکوک به کرونا در استان خراسان رضوی ۸۷۲ نفر تا ساعت ۹ صبح امروز است، ابراز کرد: ۲۸۸ نفر از این تعداد بهبودیافته هستند.

وی بیان کرد: از این تعداد، ۴۲۳ نفر در مراکز تحت پوشش علوم پزشکی مشهد (۱۲ شهرستان استان) مشکوک و ۶۵ نفر بهبود یافته هستند.

رحیمی در آخر افزود: تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی به بهداری‌های ارتش، سپاه و نیروی انتظامی داده شده و در صورت مشاهده بیماری افراد به بیمارستان‌های ۵۵۰ و ثامن‌الائمه (ع) ارجاع داده می‌شوند.