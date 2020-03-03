غلام عباس اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تمامی مسابقات ورزشی به علت شیوع بیماری کرونا در کشور لغو شده است، اظهار کرد: بر اساس اعلام فدراسیون هندبال و در صورت کاهش مشکلات ناشی از بیماری کرونا، مرحله نیمه‌نهایی مسابقات هندبال دسته اول باشگاه‌های کشور پس از تعطیلات نوروز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تیم‌های پرسپولیس بهبهان، کیمیا کاشت کردستان، مهراز قم و هیئت هندبال خراسان رضوی جواز حضور را در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات دسته اول باشگاه‌های کشور به دست آوردند، افزود: در مرحله نیمه‌نهایی در مقابل تیم هیئت هندبال خراسان رضوی قرار خواهیم گرفت و تیم‌های کیمیا کاشت کردستان و مهراز قم برگزارکننده دیگر دیدار مرحله نهایی خواهند بود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه مرحله نیمه‌نهایی به صورت رفت و برگشت خواهد بود، اضافه کرد: در این مرحله تیم پرسپولیس بهبهان در مقابل تیم هیئت هندبال خراسان رضوی قرار می‌گیرد و تیم‌های کیمیا کاشت کردستان و مهراز قم برگزارکننده دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهایی خواهند بود.

وی خبر داد: تیم‌های پیروز با صعود به فینال مسابقات هندبال دسته اول باشگاه‌های کشور، جواز حضور در رقابت‌های فصل آینده لیگ برتر باشگاه‌های ایران را به دست می‌آورند.

سرمربی تیم پرسپولیس بهبهان در پایان گفت: هدف اصلی ما حضور در لیگ برتر هندبال باشگاه‌های ایران است و تمام تلاش خود را برای کسب این امر انجام می‌دهیم و انتظار داریم مسئولان ورزش خوزستان از ما حمایت بیشتری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نفت امیدیه و هیئت هندبال اهواز دیگر تیم‌های شرکت‌کننده خوزستان در مسابقات دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور بودند که از صعود به مرحله نهایی بازماندند.