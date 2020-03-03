نیروهای امدادی استان قزوین در کنترل کرونا موفق بوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، قدرت اله مهدیخانی مدیر کل مدیریت بحران استان به همراه پیمان نامدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان روز سه شنبه با آیت الله عابدینی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

قدرت الله مهدی خانی در این دیدار گزارش مبسوطی از فعالیت‌ها و اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه مدیریت بحران استان، شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های ذیربط در زمینه مبارزه با شیوع بیماری کرونا در استان ارائه کرد.

مهدیخانی افزود: تمامی دستگاه‌ها و خدمتگزاران مردم شریف استان با تمام وجود در مقابله و مهار گسترش این اپیدمی، تلاش می‌کنند اما سهم بسیار بزرگ و عمده در این جریان، متعلق به عموم مردم است.

وی بیان کرد: اجتناب از خروج غیر ضروری از منزل، رعایت موارد بهداشتی از قبیل شستن مداوم دست‌ها، اجتناب از تماس با دیگران، ضد عفونی کردن وسایل پر مصرف مانند گوشی تلفن همراه، دستگیره درب و نیز استفاده از میوه و سبزی تازه برای افزایش سطح ایمنی بدن در کنار حفظ آرامش و خونسردی، اقدامات بسیار با ارزش و مؤثری در جلوگیری از ابتلاء به این ویروس همه گیر است.

آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین هم ضمن قدردانی از دست اندرکاران و متولیان امر مقابله با ویروس کرونا در استان، بر لزوم حفظ آمادگی و رفع تشویش و نگرانی از مردم و نیز رعایت مسائل شرعی و دینی در تمام جوانب برخورد با این بیماری تاکید کرد.

