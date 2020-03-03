مرمت اضطراری حمام تاریخی روستای ابراهیم آباد اراک انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در این مرحله از مرمت حمام بام این بنای تاریخی به وسعت ۴۰۰ مترمربع مورد مرمت قرار گرفت.

معاون میراث فرهنگی استان مرکزی در ادامه گفت: در این عملیات مرمتی سبک سازی، آوار برداری، بام سازی و اجرای عایق انجام پذیرفته و اجرای آجر فرش در دست اقدام قرار دارد.

کریمی تصریح کرد: اعتبار هزینه شده در مرمت بام این بنا دو میلیارد ریال می‌باشد.

وی گفت: این بنای تاریخی مربوط به دوره قاجار است و به شماره ۱۳۷۹۲ در سال ۸۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

کریمی افزود: در استان مرکزی ۳۱ حمام تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی وجود دارد که مرمت و احیای این تعداد حمام تاریخی در دستور کار قرار دارد. در این میان حمام‌های تاریخی انجدان، سنجان و حمام عرش محلات حمام‌هایی هستند که احیا گردیده اند.