مقامات یمن قزاقستان بوسنی و بنگلادش با وزیر امور خارجه ایران رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی و ابوبکر القربی وزیر امورخارجه یمن امروز درحاشیه سی و چهارمین اجلاس وزرای امور خارجه عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اسلام آباد پاکستان، آخرین تحولات و مناسبات و مناسبات دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در این دیدار ابوبکر القربی آخرین وضعیت تحولات داخلی یمن را با وزیر امور خارجه کشورمان مطرح و خواستار استمرار رایزنی ها به منظور تقویت مناسبات متین دو کشور شد.

وزیر امورخارجه کشورمان نیز ابراز امیدواری کرد مسائل جاری در پرتو مدیریت و حسن تدبیر مقامات یمن به شکل مسالمت آمیزی حل و فصل گردد.

وی خاطرنشان کرد: امروز جهان اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و انسجام اسلامی است و این امر باید با مدیریت هوشمندانه در رویارویی با توطئه های دشمنان و به منظور خنثی ساختن ایجاد تفرقه و فتنه ها صورت پذیرد.

همچنین وزرای امورخارجه کشورمان و بوسنی در حاشیه اجلاس اسلام آباد پیرامون مسائل دو جانبه و مورد علاقه بحث و تبادل نظر کردند.

متکی در این دیدار با اشاره به حمایت های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم بوسنی اظهار داشت: ملت ایران چه در زمان جنگ و چه در زمان بازسازی و توسعه همواره در کنار ملت بوسنی بوده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر توسعه همه جانبه با بوسنی تاکید داشته و موسسات مختلف ایران با روحیه لازم در صدد تقویت این روند می باشد.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه نباید به کسانی که خواهان تضعیف بوسنی هستند فرصت داد تصریح کرد: روابط دوجانبه ایران و بوسنی همواره در چارچوب خواست و منافع دو ملت استوار و علیه طرف ثالثی نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: دو کشور نباید اجازه دهند قدرت های خرجی با دخالت های نابجای خود سیاست های فرصت طلبانه خویش را دنبال نمایند.

آل کالای، وزیر امور خارجه بوسنی نیز با ارزیابی مثبت روابط دو کشور اظهار داشت: اراده مقامات بوسنیایی بر بهبود همه جانبه روابط دو کشور استوار بوده و ما باید از طریق رایزنی های مستمر، ضمن شناسایی زمینه های جدید گسترش مناسبات، موانع موجودرا برطرف ساخته و فرصت های پیش رو را افزایش دهیم.

وی در پایان افزود: نگاه ملت بوسنی نسبت به ایرانیان همواره با احترام و ارزش خاصی توام بوده است.

دیدار منوچهر متکی و احمد چودروی مشاور دولت موقت در امور جارجه بنگلادش نیز از دیگر ب رنامه های امروز وزیر امور خارجه کشور مان در حاشیه اجلاس اسلام آباد بود .

متکی در این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق مردمی و علائق دینی دو کشور اظهار داشت: پیوندهای صمیمانه و علائق دینی ملت ایران و بوسنی موجب نزدیکی هر چه بیشتر دوکشور بوده و جمهوری اسلامی ایران آمادگی تحکیم مناسبات دو کشور را در تمامی عرصه ها دارد.

وی افزود: فرصت های همکاری دو کشور در عرصه اقتصادی فراوان بوده و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با مشارکت پیمانکاران ایرانی در اجرای پروژه های اقتصادی و صنعتی در توسعه و ترقی آن کشور سهیم گردد.

در ادامه این دیدار احمد چودروی با اشاره به زمینه های فرهنگی ایرانیان در بنگلادش اظهار داشت: نفوذ فرهنگ فارسی در بنگلادش برجسته و بارز است.

وی افزود: ما از اینکه جمهوری اسلامی ایران فناوری مسالمت آمیز هسته ای را در کشور خود تعقیب کرده استقبال نموده و همواره بر این اعتقادیم که ایرانیان به لحاظ تاریخی، صلح جو و به لحاظ فرهنگی ریشه دار و غنی بوده اند.

مشاور دولت موقت در امور خارجه بنگلادش ابراز امیدواری کرد با مشارکت و سرمایه گذاری از طریق پیمانکاران ایرانی در بنگلادش بتوان زمینه های همکاری متقابل را گسترش داد.

در حاشیه سی و چهارمین اجلاس وزرای امور خارجه عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اسلام آباد پاکستان، معاون وزیر امورخارجه قزاقستان نیز با وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و دو طرف پیرامون مسائل دو جانبه و مورد علاقه ، بحث و تبادل نظر کرد .

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به روند تحولات مثبت در همکاری های دو کشور اظهار داشت: تحولات جاری در مناسبات دو کشور روند چشمگیر و مثبتی دارد.

متکی افزود: قزاقستان در تحولات منطقه ای نقش موثری ایفا کرده و عضویت دو کشور در سازمان اکو و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای، همگی مولفه های مناسبی به منظور ارتقای همکاری های دو جانبه و چند جانبه را فراهم می سازد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از پیشنهاد برگزاری اجلاس وزرای امورخارجه عضو OIC استقبال رد.

در ادامه این دیدار ، "یرمیک بایوف" معاون وزیر امورخارجه قزاقستان نیز با اشاره به همکاری های متین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان ،خواستار افزایش رایزنی ها به منظور ایجاد ظرفیت های جدید در مناسبات دو کشور شد.

وی همچنین ضمن ارائه ایده برگزاری اجلاس وزرای امورخارجه عضو OIC در قزاقستان، خواستار حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گردید.