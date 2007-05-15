هشدار یک گروه ضد جنگ درباره چپاول نفت عراق / طالبانی به چین می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رئیس جمهوری عراق اعلام کرد که طالبانی قصد دارد برای اولین بار از چین دیدن کند. این مطلب پس از دیدار طالبانی با "چن شیادونگ" سفیر چین در بغداد اعلام شد.

دولت عراق در بیانیه ای اعلام کرد : دو طرف درباره هماهنگی دیدار طالبانی از چین بحث کردند. هنوز تاریخی برای این دیدار تعیین نشده است. در این دیدار همچنین درباره افزایش حمایت چین از نیروهای مسلح عراق بحث شد.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد که "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه گفت : اعلام فوری تقویم خروج نیروهای ائتلاف از خاک عراق، به تامین ثبات و امنیت عراق کمک خواهد کرد.

وی تاکید کرد : سیاست ترکیه در قبال عراق، حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سیاسی آن کشور است.

درهمین حال، دادگاه تجدید نظر پرونده محاکمه "فرانس فان آنرات" تاجر هلندی فروشنده مواد شیمیایی به "صدام"، مجازات وی را از 15 سال به 17 سال حبس افزایش داد.

ازسوی دیگر، یک گروه ضد جنگ در انگلیس نیز روز سه شنبه نسبت به غارت نفت عراق توسط قدرت های اشغالگر بیگانه و شرکت های وابسته به آنها هشدار داد.

ائتلاف و کارزار سیاسی "دست از نفت عراق کوتاه" با انتشار نامه ای سرگشاده در روزنامه "گاردین" چاپ لندن نسبت به انتقال اکثر منافع نفت عراق به جیب آمریکا، انگلیس و شرکت های نفتی بین المللی و همچنین کنترل منابع نفتی آن کشور توسط کشورهای خارجی در 20 سال آینده هشدار داد.

درهمین حال، "عبدالهادی المجالی" رئیس مجلس نمایندگان اردن روز سه شنبه هرگونه فشار از سوی دستگاه های اجرایی اردن به عراقی ها در مرزهای کشورش را رد کرد. کمیسیاریای عالی پناهندگان اعلام کرده است که حدود دو میلیون عراقی به کشورهای همسایه رفتند که از این تعداد حدود یک میلیون و 200 هزار نفر به سوریه و 750 هزار نفر به اردن پناهنده شده اند.

"نوری المالکی" نخست وزیر عراق نیز از "دیک چنی" معاون رییس جمهور آمریکا به خاطر دخالت در امور داخلی عراق انتقاد کرد.

المالکی بعد از دیداربا رییس جمهور عراق در بغداد تصریح کرد : تحرکات تازه سیاسی در عراق نیازی به فشار از سوی دیگران ندارد.

ازسوی دیگر، تحصن آوارگان استان "دیاله" در منطقه بین الحرمین در شهر مقدس کربلا در اعتراض به اوضاع نابسامان این استان پس از 21 روز پایان یافت.

روزنامه "واشنگتن پست" نیز امروز به نقل گزارش سازمان ملل نوشت: بیش از 20 هزار عراقی در زندان های تحت کنترل نیروهای آمریکایی در عراق وجود دارند که شمار نامحدودی از آنان مورد شکنجه قرار می گیرند.

این روزنامه در پایگاه اینترنتی خود نوشت : نظامیان آمریکایی زندانیان عراقی را در اردوگاه "بوکا" در جنوب عراق و اردوگاه "کروبر" در نزدیکی بغداد نگهداری می کنند.

درهمین حال، "پرویز مشرف" رئیس جمهوری پاکستان از دولت عراق خواست نیروهای صلحبان اسلامی تحت نظارت سازمان ملل متحد را بپذیرد و گفت : این اقدام می تواند صلح و ثبات را در عراق محقق سازد.

وی امروز در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان، این پیشنهاد را مطرح کرد.

در همین حال، منابع امنیتی در موصل مرکز استان "نینوا" در شمال بغداد اعلام کردند بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده دراین استان چهار سرباز عراقی زخمی شدند.

بنابر اعلام این منابع، حمله فرد انتحاری با خودروی بمبگذاری شده به کاروان نظامی در حال ورود به یک پادگان نظامی در شمال استان نینوا باعث زخمی شدن این سربازان شد.

ارتش آمریکا درعراق نیز در دو بیانیه جداگانه از کشته شدن سه سرباز این کشور در مناطق مختلف بغداد و زخمی شدن هشت سرباز خبر داد.

درعملیات نظامی در بخش شمالی بغداد ، یک سرباز آمریکایی کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند. همچنین در حمله مسلحانه به یک واحد گشتی نظامیان آمریکا در جنوب شرق بغداد، دو سرباز کشته و چهار تن زخمی شدند.

با کشته شدن سه نظامی آمریکایی در عراق در درگیری های روز دوشنبه، شمار تلفات این کشور از زمان اشغال عراق تاکنون به سه هزار و 999 نفر رسید.