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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۲۵

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در امور پیشگیری از کرونا در مازندران:

قرنطینه مازندران در دستور کار نیست/ بهبود ۱۳۰ بیمار کرونایی

قرنطینه مازندران در دستور کار نیست/ بهبود ۱۳۰ بیمار کرونایی

ساری - نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در امور پیشگیری از کرونا در مازندران گفت: روند مهار کرونا ویروس در این استان مطلوب است و فعلا قرنطینه استان در دستور کار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا ویروس، از بهبودی ۱۳۰ نفر از افراد مشکوک به کرونا ویروس در استان مازندران خبر داد و وضعیت این استان را نسبت به استان‌های همجوار مطلوب توصیف کرد.

وی با تاکید بر کنترل و پیشگیری از شیوع کرونا ویروس و با عنوان اینکه امیدواریم با جدیت نظام سلامت و تلاش مسئولان و همراهی مردم شاهد کاهش ابتلاء به کرونا ویروس در هفته‌های آتی باشیم، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید تمام توان خود را برای کنترل وپیشگیری از ویروس به کار بندند.

ناصحی، قدرت سرایت کرونا ویروس را بین افراد جامعه بالا دانست و با بیان اینکه شیوع این بیماری مشکلاتی را برای حوزه سلامت ایجاد کرده است، افزود: باید با جدیت نظام سلامت و دستگاه‌های اجرایی و رعایت اصول بهداشتی روند شیوع این بیماری را کند کنیم.

نماینده وزیر بهداشت در امور پیشگیری از کرونا در گلستان و مازندران یادآور شد: تاکنون روند مهار بیماری و پشتیبانی از نظام سلامت در استان مازندران به خوبی صورت گرفته است و امیدواریم با رعایت اصول بهداشتی و پرهیز از سفرهای غیرضروری این ویروس مهار شود.

وی تنها راه مهار و ریشه کنی کرونا ویروس را قطع زنجیر انتقال آن بیان کرد و گفت: قرنطینه کردن استان مازندران فعلاً در دستور کار نیست اما مردم باید از سفرهای غیرضروری و حضور در اجتماعات پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه مازندران استانی مسافرخیز به شمار می‌رود، تجهیزات بیمارستانی، ماسک و لباس پرسنل سلامت را از نیازهای حوزه سلامت در مازندران برای مقابله با کروناویروس بیان کرد و گفت: بخشی از نیازها تأمین شده و امیدوارم بقیه نیز به زودی تأمین شود.

تاکنون ۶۰ نفر از اهالی مازندران به کرونا ویروس مبتلا شدند و هشت نفر نیز فوت کردند.

کد مطلب 4869463

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