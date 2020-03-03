حمید بردستانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات صورت گرفته و تدابیر اندیشیده شده توسط شهرداریهای استان بوشهر در مقابل ویروس کرونا اظهار داشت: تشکیل ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهرداریها، مشارکت جدی و فعالانه با دستگاههای اجرایی مرتبط بویژه دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش و همچنین آمادگی و آماده باش کامل شهرداریها و لغو تمامی مأموریتها و مرخصیهای نیروهای عملیاتی و مرتبط از جمله این اقدامات است.
وی افزود: اطلاع رسانی وسیع و مناسب و نصب دستورالعملهای پیشگیری از بیماری کرونا در اماکن عمومی، استریل و پاکسازی مستمر تمامی مکانهای عمومی، استریل ناوگان تاکسیرانی و حمل و نقل عمومی اتوبوس رانی و همچنین تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز کارگران شهرداریها و تعویض مرتب وسایل مستعمل نیز از دیگر اقدامات در این راستاست.
مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: مراقبت از ساختمانهای اسکان کارگری و آموزش کارگران نظافت شهری، لغو تمامی جلسات، سمینارها و تجمعات غیرضروری، تمهیدات ویژه و لازم برای تعطیلی تمام روز بازارها و مراکز نگهداری حیوانات و همچنین افزایش سرویسهای حمل و نقل زباله و اتخاذ تدابیر لازم برای جداسازی و امحاء فوری زبالههای عفونی نیز از این اقدامات است.
بردستانی گفت: تعطیلی تمام آبخوریهای عمومی، جلوگیری از فعالیت اغذیه فروشان دوره گرد و دستفروش و جداسازی سطل، وسایل نظافت و گندزدایی سرویسهای بهداشتی از وسایل مکانهای دیگر نیز در این راستا صورت گرفته است.
وی بیان کرد: با نیروی انتظامی، یگان ویژه، سپاه امام صادق (ع) نیز هماهنگی شده که شهرداریها هر لحظه به کمکهای خودرویی و… نیاز داشت همکاری فوری کنند.
بردستانی در ارتباط با اقدامات در مرکز استان نیز اظهار داشت: بنا به مصوبه جلسه اخیر ستاد کرونا، شهر بوشهر به ۴ ناحیه تقسیم بندی شده که شهرداری هر هفته ۲ مرحله ضدعفونی میکند.
وی افزود: تمام شهرداریهای استان فعال هستند و مدارس، ادارات، اماکن مذهبی، عمومی و … را ضدعفونی کردهاند.
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