تیم اقتصادی همدان اثرات قهری ناشی از ویروس کرونا را رصد کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه سه شنبه در سومین جلسه ستاد استانی پیشگیری، کنترل و هماهنگی مقابله با کرونا ویروس با بیان اینکه اجتماعی کردن موضوع، بهترین راهکار مبارزه با کرونا است، گفت: تقویت نظارت به بهبود ادامه کار کمک میکند.
وی با تاکید بر اینکه اجتماعی کردن، بهترین و اصلی ترین راهکار مبارزه با کرونا است و در این راستا باید از تمامی ظرفیتها بهره گرفت، اظهار کرد: برای اجتماعی کردن امر مبارزه با ویروس کرونا باید پایه ریزی قوی صورت گیرد.
شاهرخی با تاکید بر اینکه احتمال فرسایش در جریان این مبارزه متصور است و میتوان با تعامل و برقراری ارتباط با سازمانهای مردم نهاد فعال در استان همدان از ظرفیت سمنها برای پیشبرد اهداف، آموزش و اطلاع رسانی استفاده کرد، گفت: باید با برگزاری روزانه شورای اطلاع رسانی از ظرفیت اصحاب رسانه، سایتهای پرمخاطب و اداره کل فرهنگ و ارشاد در راستای ایجاد امید و پرهیز از تشویش اذهان عموم استفاده کرد.
مدیران برخی سایتها از روی ناآگاهی اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع و ایجاد رعب و وحشت در جامعه میکنند استاندار همدان افزود: مدیران برخی سایتها از روی ناآگاهی اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع و ایجاد رعب و وحشت در جامعه میکنند که باید این افراد را نیز توجیه کرده و با تهیه منشوری، از ظرفیت سایتها و کانالهای خبری پرمخاطب استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه با پیام امید بخش و ارزشمند رهبر معظم انقلاب در تقدیر از پیشگامان عرصه مبارزه با این ویروس، توصیههای ایشان باید نصب العین قرار گیرد، گفت: ورود ویروس کرونا به دنبال مسائل روانی ناشی از حضور فیزیکی این ویروس شرایط ویژه و خاصی را بر کشور حاکم کرده که باید مسئولان حاضر در خط مقدم با درک این موقعیت، برای بهبود وضعیت تلاش کنند.
وی با بیان اینکه باید نشستهایی با تیم اقتصادی استان همدان برگزار شود و اثرات قهری ناشی از ویروس و اقدامات متأثر از آن در باب اقتصاد را رصد شود تا با تأمین مواد مورد نیاز با برخی از کمبودها مواجه نشویم، گفت: ناوگان عمومی به ویژه تاکسی و ونها باید بعد از تخلیه مسافر ضدعفونی شوند.
شاهرخی با تاکید بر اینکه تأمین وسایل بهداشتی و محلولهای ضدعفونی کننده مورد نیاز باید توسط معاونت اقتصادی استانداری پیگیری و در این راستا با دعوت از دستگاههای مسئول اهمیت این موضوع بیان شود، گفت: مشکلات و کمبودهای احتمالی سال پیش رو در بخشهای مختلف به ویژه اقتصادی، از هم اینک برآورد و احصا شده و برای تأمین آنها تدبیر و چاره اندیشی شود تا با کمبودی مواجه نشویم.
احتمال محدود کردن مسافرتها
وی گفت: سیاست ستاد کل پیشگیری، کنترل و هماهنگی مقابله با کرونا ویروس بر محدود کردن مسافرتها است که با نهایی شدن این تصمیم؛ میراث فرهنگی و اداره اماکن نیروی انتظامی میتوانند در شرایط کمبود مسافر برای ساماندهی کارتن به دستها اقدام کنند.
استاندار همدان بابیان اینکه تعزیرات باید در بحث کشفیات، پس از تشکیل پرونده، اقلام مکشوفه را تحویل شبکه توزیع دانشگاه علوم پزشکی بدهد تا آنها در مورد چگونگی عرضه اقلام کشف شده تصمیم گیری کنند، گفت: باید بر بهداشت نانواییها، پمپ بنزینها، جلوگیری از فعالیت قلیان سراها و بر عرضه و تولید کنندگان لوازم بهداشتی نظارت شود.
شاهرخی اضافه کرد: طرح کنترل، پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در نقاط حاشیه شهر نیز باید توسط دانشگاه علوم پزشکی تدوین و ارائه شده و وظایف هر یک از دستگاهها در این طرح به صورت شفاف مشخص شود.
نظر شما