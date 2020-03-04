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۱۴ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۱۸

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام خبر داد:

توزیع ۲۰۰۰ بسته الکل ویژه ضد عفونی دست در ایلام

توزیع ۲۰۰۰ بسته الکل ویژه ضد عفونی دست در ایلام

ایلام-فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام از توزیع دو هزار بسته الکل ویژه ضد عفونی دست در ایلام خبر داد.

سردار جمال شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح دیروز کار توزیع بسته‌های الکل ویژه ضد عفونی دست‌ها در درمانگاه شهدای شهر ایلام واقع در میدان شهدا آغاز شده و تاکنون دو هزار بسته بین مردم توزیع شده است.

وی افزود: روند توزیع الکل در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و سپاه در تلاش است تا در کنار نیروهای بهداشت و درمان که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند، کار خدمات رسانی به مردم را انجام دهد.

شاکرمی تصریح کرد: در صورت نیاز به امکانات سپاه، همه امکانات و ظرفیت‌های سپاه برای کمک به مردم و بهداشت و درمان آماده خواهد بود.

وی عنوان کرد: در رفع آلودگی در سطح شهر و فضاهای عمومی نیز، سپاه آماده همکاری با نهادهای مربوطه است.

کد مطلب 4869591

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