توزیع ۲۰۰۰ بسته الکل ویژه ضد عفونی دست در ایلام

سردار جمال شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح دیروز کار توزیع بسته‌های الکل ویژه ضد عفونی دست‌ها در درمانگاه شهدای شهر ایلام واقع در میدان شهدا آغاز شده و تاکنون دو هزار بسته بین مردم توزیع شده است.

وی افزود: روند توزیع الکل در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و سپاه در تلاش است تا در کنار نیروهای بهداشت و درمان که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند، کار خدمات رسانی به مردم را انجام دهد.

شاکرمی تصریح کرد: در صورت نیاز به امکانات سپاه، همه امکانات و ظرفیت‌های سپاه برای کمک به مردم و بهداشت و درمان آماده خواهد بود.

وی عنوان کرد: در رفع آلودگی در سطح شهر و فضاهای عمومی نیز، سپاه آماده همکاری با نهادهای مربوطه است.