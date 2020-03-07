باید باامید و انگیزه از این بحران گذر کنیم

عباس حاج کناری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه های کشتی از مدتها پیش بصورت مدون در حال اجرا بود و حتی تیم ملی توانست به تازگی در رقابتهای قهرمانی آسیا درخشش خوبی داشته باشد. اما در ادامه با توجه به ویروس کرونا همه چیز دستخوش تغییر شد و متولیان ورزش و مسئولان سلامت کشور تصمیم به لغو تمامی فعالیت ورزشی گرفتند.

وی تصریح کرد: البته طبق اعلام متولیان کشتی قرار بود اردهای تیم ملی کشتی از روز شنبه ۱۷ اسفندماه دوباره از سر گرفته شود که این موضوع با توجه به مصوبه جدید ستاد مبارزه با کرونا در ورزش لغو شد. در این خصوص باید گفت کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با توجه به تعطیلی اردوها و همچنین لغو رقابتهای گزینشی در قاره آسیا، همچنان عملکرد آزادکاران را زیر نظر خواهد داشت. تعطیلی اردوها به معنای مرخصی و بی خبری ما از بچه ها نیست و کادر فنی همچنان در مدت تعطیلی اردو با این کشتی گیران در ارتباط خواهد بود.

مربی تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: تیم ملی هنوز سه سهمیه بازیهای المپیک را کسب نکرده که رسیدن به این هدف از اولویت های ماست. پیش از این قصد داشتیم با تمام توان این سهمیه ها را در رقابتهای گزینشی در قاره آسیا که قرار بود در قرقیزستان برگزار شود، کسب کنیم، اما این مسابقات هم به دلیل ویروس کرونا لغو شد و همه چیز را تغییر داد.

حاج کناری به مسئولیت سنگینی که بر دوش متولیان کشتی است اشاره کرد و گفت: مردم مثل همیشه از کشتی گیران خود توقع درخشش در میادین مهم جهانی و المپیک را دارند، اما مطمئن هستم شرایط را به خوبی درک می کنند. مردم می دانند که وضعیت کنونی باعث تغییر در برنامه های کشتی شده و در واقع خودشان هم به نوعی درگیر شیوع ویروس کرونا هستند.

وی خاطر نشان کرد: کشور ما بارها در طول سالیان اخیر دچار مشکلات بزرگ و ملی شده و من مطمئن هستم این بار هم می توانیم با امید و انگیزه از این بحران خارج شویم. بدیهی است در این برهه زمانی حساس و سرنوشت ساز، اگر هر فردی در مسئولیت خود به خوبی ایفای نقش کند می توانیم مثل همیشه به آینده امیدوار باشیم.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان به مشکل دیگری که گریبانگیر کشتی گیران است اشاره کرد و گفت: باید به هر شکل ممکن خودمان را تا زمان حضور در رقابتهای گزینشی المپیک آماده کنیم، با مشکل خروجی کشتی گیران هم مواجه هستیم. فدراسیون تلاش فراوانی کرد تا برخی از کشتی گیران به عنوان ملی پوشان کسب سهمیه المپیک بتوانند با اعزام به یک کشور دیگر اردوهای خود را برگزار کنند، اما بسته شدن مرز کشورهای مختلف همسایه باعث شد تا ما در بحث اعزام کشتی گیران هم مشکل داشته باشیم.