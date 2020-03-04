اماکن ورزشی کردستان به صورت مداوم و مستمر ضدعفونی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، حامد جولائی در خصوص پیشگیری و اقدامات دستگاه ورزش و جوانان برای مبارزه با ویروس خطرناک کرونا، اظهار داشت: تمامی اماکن و سالن‌های ورزشی سطح استان ضدعفونی و به صورت مداوم گندزدایی می‌شوند.

وی با بیان این موضوع که تمامی مصوبات ستاد پیشگیری از کرونا در استان اجرا و تمهیدات بهداشتی در نظر گرفته شده است، افزود: در همین راستا ساختمان اداره کل ورزش و جوانان کردستان نیز به طور کامل ضدعفونی و گندزدایی شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت ورزشکاران و جامعه ورزشی استان، ادامه داد: با هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان و استانداری کردستان و در راستای اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های ستاد پیشگیری از ویروس کرونا فعالیت تمامی اماکن ورزشی استان به حالت تعلیق درآمده و تا اطلاع ثانوی و حصول اطمینان از پاک بودن و سالم بودن از هرگونه فعالیت این اماکن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

جولائی با اشاره به اهمیت موضوع پیشگیری جامعه ورزشی و هماهنگی در این زمینه، یادآور شد: با هدف آگهی بخشی به این قشر اقدام به نصب بنر در ورودی سالن‌های ورزشی شده و با اطلاع رسانی بر روی سایت خبری اداره کل ورزش و جوانان و استفاده از توان فضای مجازی و کانال‌های ارتباط جمعی نسبت به هوشیاری جامعه ورزشی در برابر خطرات ویروس کرونا و سرعت شیوع این نوع بیماری از ظرفیت مخاطبین ورزشی در آگاه سازی افراد جامعه بهره برداری شده است.

وی همچنین به فعالیت سازمان‌های مردم نهاد بخش جوانان اشاره کرد و بیان کرد: در همین راستا سمن‌های جوانان با اطلاع رسانی در محلات حاشیه شهرها و پخش رایگان ماسک در این مکان‌ها اقدامات شایسته ای انجام داده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان به لزوم حمایت از مسئولین سالن‌ها و مدیران و مربیان باشگاه‌های سطح استان در چنین شرایط حساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به تعطیلی سالن‌ها و اماکن ورزشی زیر مجموعه اداره کل ورزش و جوانان و به منظور جبران بخشی از ضرر و زیان این قشر دستگاه ورزش و جوانان اجاره بهای روزهای تعطیل را دریافت نخواهد کرد.

جولائی در پایان با تاکید بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌های مختلف استانی و کشوری در اجرای مصوبات کامل ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونای کشور و همکاری جامعه ورزش و جوانان از تمامی مدیران، مسئولین و مربیان ورزشی و مردم استان خواست تا در این راه یاری کننده دستگاه ورزش و جوانان بوده تا هرچه زودتر شاهد ریشه کن شدن این بیماری مسری و خطرناک در کشور باشیم.