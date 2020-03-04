یحیی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چهل و یکمین سال تأسیس کمیته امداد بیان داشت: طی ۴۱ سالی که از عمر کمیته امداد می‌گذرد شاهد اقدامات خوبی توسط این نهاد در زمینه محرومیت زدایی بوده‌ایم.

وی افزود: از ابتدای شروع فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی قرار بر این بوده که مشکلات مردم به وسیله خود مردم مرتفع شود ضمن اینکه طی این سال‌ها این نهاد جدا از مردم نبوده و با همکاری مردم به نیازمندان خدماتی را ارائه کرده‌اند.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم خوشبختانه کمک‌های مردم به این نهاد افزایش یافته و مردم محرومان را فراموش نکرده‌اند و در برنامه‌های مختلف این نهاد شاهد مشارکت بیشتر هستیم.

صادقی تصریح کرد: مردم به کمیته امداد امام خمینی اعتماد دارند زیرا این نهاد همواره در تلاش بوده که با مردم رو راست باشد و شفاف عمل کند و واقعیت‌ها را به مردم بگوید.

وی یادآور شد: مدیران و امدادگران کمیته امداد امام خمینی در طول سال بارها در مناطق محروم و در بین خانواده‌های نیازمند حضور پیدا می‌کنند ضمن اینکه حضور ما در منزل مددجویان همیشگی است و معتقدیم که حضور فیزیکی موجب بهتر شدن تصمیمات خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان اظهار داشت: امدادگران به صورت جهادی، بی تکلف و کم هزینه در مناطق محروم حضور پیدا می‌کنند و به مردم محروم خدمات رسانی کرده‌اند.

صادقی تصریح کرد: در بین خانواده‌های کمیته امداد آمار طلاق بسیار کم است زیرا مددجویان این نهاد به حداقل‌ها قانع هستند و افراد قانع زندگی پایدارتری دارند.

وی در بخشی از سخنان خود به فرا رسیدن ایام نوروز و برپایی جشن نیکوکاری اشاره کرد و یادآور شد: روزهای پایانی سال باید توجه ویژه‌ای به محرومان داشته باشیم که امیدواریم مردم خیر و نیکوکار استان با مشارکت در جشن نیکوکاری به کمک نیازمندان بشتابند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی ره استان کرمان گفت: شعار امسال جشن نیکوکاری «عید را به خانه‌هایشان ببریم» است مردم خیر و نیکوکار استان می‌توانند با شماره گیری کد #۰۳۴*۸۸۷۷* در جشن نیکوکاری مشارکت کنند.

صادقی یادآور شد: طبق برنامه ریزی که هر ساله انجام می‌گرفت قرار بود جشن نیکوکاری امسال نیز در روزهای چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم اسفند ماه در مدارس، پایگاه‌های جشن نیکوکاری در سطح شهر و میعادگاه‌های نماز جمعه برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و عدم برگزاری مراسمات تجمعی این جشن در مدارس و میعادگاه‌های نماز جمعه برگزار نمی‌شود.

وی ادامه داد: امیدواریم مردم خیر و نوعدوست استان به صورت غیر حضوری از طریق کد دستوری ذکر شده از طریق گوشی همراه خود با مشارکت در این جشن ملی به یاری نیازمند بشتابند و با این اقدام صدقه سلامتی خود و خانواده را پرداخت کنند.

صادقی گفت: هم چنین شهروندان می‌توانند کمک‌های غیرنقدی خود را تحویل دفاتر کمیته امداد در سراسر استان دهند.

وی یادآور شد: مردم خیر و نیکوکار استان کرمان سال قبل بیش از ۹ میلیارد تومان به صورت نقدی و کالایی در جشن نیکوکاری به نیازمندان استان کمک کردند.