طرح شکرانه سلامت به نیت سلامتی و رفع بلا اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالفۻل پرپنچی از اجرای طرح شکرانه سلامت خبر داد.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران به طرح "شکرانه سلامت" اشاره کرد و گفت: این طرح پرداخت صدقه به صورت پیامکی و الکترونیکی است.

پرپنچی ادامه داد: پرداخت صدقات برای سلامتی و رفع بلا به صورت الکترونیکی و با ارسال عدد ۱۴ به بارکد خوان نرم افزار سکه به شماره ۳۰۰۰۷۶۳۹ و همچنین ارسال عدد ۱ به سامانه ۸۸۷۷ انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به روش‌های مشارکت مردم در جشن نیکوکاری اشاره کرد و افزود: مردم نیک اندیش استان تهران می‌توانند با استفاده از تلفن ثابت ۷۳۵۵ و درج عدد ۱۶، شماره گیری کد دستوری #۱*۸۸۷۷*، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸ و همچنین سایت کمیته امداد استان تهران به آدرس Tehran.emdad.ir گزینه می‌خواهم کمک کنم با موضوع نیکوکاری کمک‌های خود را به نیازمندان اختصاص دهند.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران با اشاره به طرح حامی آرزوها و شوق دیدار گفت: در طرح حامی آرزوها، خیران و نیکوکاران با مشاهده و خواندن دلنوشته کودکان، آرزوی آنها را برآورده می‌کنند

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پرپنچی ادامه داد: آرزوی کودکان در سایتی به آدرس http://hamiarezooha.ir/بارگذاری می‌شود که حامیان،خیران و نیکوکاران می‌توانند با مراجعه به این سایت آرزوی کودکان را که آرزوهای زیاد بزرگی هم نیست برآورده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در طرح شوق دیدار حامیان بافرزندان معنوی خود دیدارو از نزدیک با آنها گفتگو می‌کنند که البته در حال حاۻر این طرح بخاطر شیوع ویروس کرونا انجام نمی‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران همچنین به تعداد خانوارهای تحت حمایت اشاره و بیان کرد: هم اکنون بیش از ۷۳ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر که بیشتر آنها زنان سرپرست خانوار هستند، از خدمات کمیته امداد استان تهران بهره مند هستند.

پرپنچی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، در بازه زمانی سه تاپنج سال خانواده‌های تحت حمایت خودکفا و از چرخه حمایت خارج می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر مددجویان تحت حمایت، افراد نیازمند نیز به کمیته امداد استان تهران مراجعه می‌کنند که تاکنون ۱۸ هزار فقره تسهیلات کارگشایی به نیازمندان پرداخت شده است.