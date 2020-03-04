عرضه صکوک اجاره ۷۵۰۰ میلیارد ریالی

به گزارش خبرگزاری مهر، صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به مبلغ ۷,۵۰۰ میلیارد ریال در نمادهای صمعاد ۲۱۲ و صمعاد ۴۱۲ از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی روزهای آتی عرضه عمومی خواهد شد.

دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد ۱,۹۱۶,۶۸۸,۰۰۰ سهم تحت تملک بانی در شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) با قیمت هر سهم ۳,۹۱۳ ریال است که توسط نهاد واسط از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌شود.

این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۲۱ درصد است که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود.