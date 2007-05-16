مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

نمایندگان طرحش را تهیه کردند؛ تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا

منابع آژانس خبر دادند: حل مشکلات غنی سازی ایران

حجم نقدینگی کشور از مرز 120 هزار میلیارد تومان گذشت



اعتماد:

بانک مرکزی گزارش مرکز پژوهش های مجلس را تایید کرد، اعتراف به رشد 42 درصدی نقدینگی

بررسی سفرهای استانی با حضور وزیر کشور، انتقاد دانشجویان از تصمیمات احساسی



اعتماد ملی :

از سوی الهام و جنتی صورت گرفت، حمله مشترک به مجلس و دولتهای گذشته

توصیه وزیر کشور به کسانی که کارت سوخت ندارند، از کارت همسایه استفاده کنید

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: حذف اعدام کودکان و نوجوانان



ایران :

گزارش بازرسان آژانس اتمی ، منطق درخواست تعلیق غنی سازی را متزلزل کرد، البرادعی : غرب ، ایران هسته ای را بپذیرد

سخنگوی دولت در آستانه استیضاح فرشیدی : مصلحت آموزش و پرورش تثبیت مدیریت است

سردار رویانیان اعلام کرد: یک میلیون کارت سوخت آماده تحویل در پست



ابرار:

سخنگوی دولت: با تمام توان از فرشیدی حمایت می کنیم

سخنگوی قوه قضاییه: هاله اسفندیاری در اختیار وزارت اطلاعات است

رئیس مرکز آمار ایران : 3 میلیون بیکار داریم



ابتکار:

پادشاه عربستان : هاشمی رفسنجانی سرمایه ای برای جهان اسلام است

عراقچی و ساترفیلد پشت میز مذاکرات بغداد ، احمدی نژاد: مشکلات با آمریکا حل می شود

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: هاله اسفندیاری در زندان اوین



اسرار:

مقام معظم رهبری : دانشجویان نقد منصفانه و نقد پذیری متواضعانه داشته باشند

البرادعی : غرب باید پیشرفت هسته ای ایران را بپذیرد

سید جلال حسینی نماینده زنجان : گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا با هدف ایجاد حسن نیت بین دو ملت تشکیل می شود



پول:

مجلس ، شورای عالی بانک ها را منحل کرد

احمدی نژاد: مشکلات با آمریکا با مذاکره برابر حل می شود

روزانه 20 میلیون لیتر بنزین در ایران ناپدید می شود



توسعه:

پس انداز 20 میلیارد دلار ، موجودی 3 میلیارد دلار ، حساب ارزی ته کشید

با تصویب مجلس ؛ شورای عالی بانک ها منحل شد

متروی تهران هوایی می شود



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب خطاب به دانشجویان : نقد منصفانه و نقد پذیری متواضعانه داشته باشید

با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان اجرا می شود، انحلال شورای عالی بانک ها

آصفی: خبر سازی در مورد جزایر سه گانه کذب است



جام جم:

رهبر معظم انقلاب در دانشگاه فردوسی مشهد : نخبگان نقشه جامع پیشرفت کشور را تنظیم کنند

فرمانده ناجا: از اول خرداد، طرح ملی نجات با همکاری رسانه ملی اجرا می شود



جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب : قاطعانه می گویم الگوی غرب برای توسعه ناموفق است

جمعی از نمایندگان مجلس در اعتراض به ایجاد گروه دوستی و پارلمانی ایران و آمریکا: مجلس دچار خود باختگی نشود

دولت کلیه جرائم دیر کرد بدهی کشاورزان را بخشید



خراسان :

رهبر معظم انقلاب در دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی : پیشرفت کشور تنها بر اساس الگوی اسلامی ایرانی امکان پذیر است

سخنگوی دولت: آماده برقراری رابطه با آمریکا در چارچوب اصول هستیم

وزیر کشور : هر وقت توزیع کارت هوشمند کامل شد،بنزین را سهمیه بندی می کنیم



حیات نو:

شاخص های اقتصادی دولت به روایت بانک مرکزی ، 49 درصد اوراق مشارکت فروش نرفت

10 خرداد برگزار می شود، دور دوم مذاکرات لاریجانی و سولانا

رایس درمسکو؛ جنگ سرد جدیدی در کار نیست



خبر:

رهبر معظم انقلاب : دانشجویان نقد منصفانه و نقد پذیری متواضعانه داشته باشند

سخنگوی دولت: دولت مصالح ساختمانی را بدون واسطه به مصرف کننده می دهد

وزیر کشور : اگر توزیع کارت هوشمند سوخت پایان نیابد سهیمه بندی متوقف می شود



دنیای اقتصاد:

سخنگوی دولت: نگرانی ها درباره مذاکره ایران و آمریکا رفع شده است

نخستین مصاحبه مدیر عامل شرکت بورس در سال 86 ، وعده های بزرگ برای بورس

نتایج سرشماری 85 اعلام شد، 5/70 میلیون جمعیت سه میلیون بیکار



سرمایه:

سخنگوی دولت: مردم از تابو شکنی دولت نهم نگران نیستند

با مصوبه نمایندگان مجلس ، شورای عالی بانک ها منحل شد

پیشنهاد تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا



سیاست روز:

رهبر معظم انقلاب ، با طرح نقشه جامع علمی کشور خواستار شدند: تعیین اولویت های علمی دانشگاه ها براساس نیازهای جامعه

احمدی نژاد در بازگشت از سفر منطقه ای تاکید کرد؛ عزم ایران برای گسترش مناسبات بین المللی با تاکید بر جهان اسلام

درنشست وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی مطرح شد؛ نیروهای حافظ صلح مسلمان جایگزن اشغالگران عراق



شرق:

مقام معظم رهبری : دانشجویان مدارای سیاسی داشته باشند

علیرضا ملکیان معاون مطوبعاتی وزارت ارشاد شد

آغاز موج دوم تغییرات در شهرداری تهران



صدای عدالت:

رئیس سازمان معلمان ایران خبر داد: فرهنگیان منتظر خداحافظی وزیر

الهام : مردم به دولت های قبلی اعتماد نداشتند

طرح نمایندگان برای نزدیکی پارلمان ایران و آمریکا، مجلس در دوستی با آمریکا پیشقدم شد



عصر اقتصاد:

نقدینگی در کشور از مرز 120 تریلیون تومان گذشت

کارشناسان: بدهی های معوق بانکی دولت مدعی ندارد

بانک مرکزی اعلام کرد: داراییها 59 بدهی 5/22 میلیارد دلار

قیام:

سخنگوی دولت: مبانی نظام را دور نمی زنیم

وزیر کشور : اشتباهات خود را قبول می کنیم

59 میلیارد دلار دارایی خارجی ایران



کاروکارگر:

رهبر انقلاب در جمع استادان دانشگاه مشهد: تحقیقات علمی تجمل نیست امری حیاتی است

تلاش برخی نمایندگان برای تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا

4 خط جدید مترو در تهران احداث می شود



کارگزاران:

اظهارات عجیب سخنگو دولت، الهام : در دوره های قبل، مردم نگران حفظ استقلال ، اقتدار و اعتلای میهن اسلامی بودند

بانک مرکزی گزارش داد: قسط های پرداخت نشده بانک های خصوصی 4 برابر شد

پارلمانتاریست های منتقد ، امروز قدرت خود را محک می زنند، استیضاح فرشیدی وزن کشی اصولگرایان رقیب



کیهان:

رهبر انقلاب خطاب به دانشگاهیان در مشهد: تنها راه پیشرفت الگوی اسلامی - ایرانی است

با تاکید بر لزوم منزوی کردن ایران، کاخ سفید: مذاکره با تهران دست کشیدن از سیاست 27 ساله نیست

حداد عادل در دیدار با رئیس مجلس مغرب : دستاوردهای جمهوری اسلامی به جهان اسلام تعلق دارد



همبستگی:

پس از اعلام رسمی مذاکره تهران - واشنگتن صورت گرفت: جمع آوری امضا برای تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا

علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی واطلاع رسانی وزارت ارشاد شد

بازرسان آژانس انرژی اتمی : تعداد سانتریفیوژهای ایران به 8000 می رسد



همشهری:

رهبر معظم انقلاب : دانشجویان نقد منصفانه و نقد پذیری متواضعانه داشته باشند

در پی مطرح شدن بحث مذاکره با آمریکا، الهام: دولت مبانی نظام را دور نمی زند

با اضافه شدن عدد 2 به اول شماره ها ، تلفن همه شهرستان ها 8 رقمی می شود



هدف واقتصاد:

وزیر کشور: هر وقت توزیع کارت هوشمند کامل شد بنزین را سهمیه بندی می کنیم



هم میهن:

باهنر، نایب رئیس ملجس در گفت و گو با میهن: رئیس جمهور گاهی باید ترمز دستی را بکشد

دیدار دانشگاهیان با رهبر معظم انقلاب