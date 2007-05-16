صنعت سرامیک نباید به سرنوشت نساجی دچار شود ؛ عدم تعامل صنعت و پژوهشگران مانع پیشرفت صنعت سرامیک است

خطیب الله صدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : پژوهشگران موسسه مواد و انرژی به دستاوردهای جدیدی در زمینه نانو سرامیک ، کامپوزیت ، سرامیک های مهندسی ، بیوسرامیک ، کاشی و لعاب ، دیرگداز ، الکتروسرامیک و استاندارد و مدیریت آن دست یافته اند که استفاده این فناوری ها در صنعت می تواند حضور رقبایی نظیر چین و ژاپن را در منطقه کمرنگ کند .

وی افزود : ابداع صنعت سرامیک از هزاران سال پیش متعلق به ایرانیان بوده است و امروزه نیز با وجود چنین ابداعاتی نباید بگذاریم این صنعت مانند صنعت نساجی کشور منسوخ شود .

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ادامه داد : در حال حاضر دستگاه های بسیار پیشرفته ای نظیر پرتو پروتون ، آنالیز اشعه ایکس و... به منظور مدرنیزه کردن صنعت سرامیک کشور طراحی شده است اما عدم تعامل پژوهشگران و صنعت گران باعث شده وجود چنین فناوری هایی نیز نتواند به پیشرفت صنعت سرامیک کشور کمک کند .

صدر نژاد خاطر نشان کرد : پژوهشگران پژوهشکده سرامیک امروزه به فناوری های جدیدی در خصوص تلفیق صنعت وهنر اصیل ایرانی ، ترکیبات پیشرفته کاشی ، سرامیک و نانوسرایک دست یافته اند که امید می رود حضور پژوهشگران و صنعت گران در کنار یکدیگر رونق از دست رفته سرامیک ایران را باز گرداند و این کشور را به یکی از بزرگترین صادر کنندگان دنیا در این زمینه تبدیل کند .

این مسئول تصریح کرد : کشور ما در حال حاضر نه تنها از لحاظ تکنولوژی سرامیک از سایر کشورها عقب نیست بلکه آمادگی دارد از نظر علمی همچنین تلفیق هنر و صنعت کشورهای اطراف خود را تغذیه کند .

وی از پژوهشگران خواست : تحقیقات خود را در جهت رفع مشکلات و مسائل اقتصادی کشور در زمینه صنایع مختلف در اختیار صنعتگران قرار دهند .

صدنژاد یادآور شد : هم اکنون 90 رشته کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه سرامیک مواد و انرژی وجود دارد و سه پژوهشکده دیگر نیز در زمینه مواد نو و فلزات پیشرفته در دست احداث است و امید می رود محققان این صنعت به زودی به یافته های جدیدتری دست یابند.