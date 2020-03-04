انهدام باند سارقان خودرو و کشف ۱۸ فقره سرقت در آبیک

سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در شهرستان آبیک و ایجاد جو نگرانی در بین شهروندان موضوع با تشکیل کارگروه ویژه جهت شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس شهرستان آبیک قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی افزود: با تلاش مأموران کلانتری و انجام گشت‌های محسوس و نامحسوس یک سارق سابقه دار حین سرقت محتویات داخل خودرو دستگیر و جهت بررسی بیشتر به مقر پلیس انتقال داده شد.

وی با اشاره به اینکه سارق دارای سابقه سرقت بوده اضافه کرد: فرد دستگیر شده در بازجویی‌های فنی و پلیسی ۳ نفر از همدستان خود را معرفی که طی عملیات پلیسی آنان نیز دستگیر و به ۱۰ فقره سرقت داخل خودرو و ۸ فقره سرقت باطری خودرو در آبیک اعتراف کردند.

سردار حاجیان با تاکید بر اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند از شهروندان خواست توصیه‌های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعاً با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.