تنها سازوکاری که توانسته در سوریه از خشونت بکاهد، روند آستانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در آستانه بهار و روز درختکاری با کاشت یک اصله نهال در محوطه وزارت امور خارجه این سنّت نیکو را گرامی داشت.

وی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: نوبت ایران است که اجلاس سران آستانه را برگزار کند؛ ما معتقد هستیم تنها سازوکاری که تاکنون توانسته در سوریه از شدت خشونت بکاهد و به سمت ثبات همراه با مبارزه با تروریسم پیش برود روند آستانه است؛ روند آستانه روند موفقی است و ما معتقدیم هر چه سریع‌تر این نشست در بالاترین سطح باید برگزار شود.

ظریف گفت: چند دقیقه پیش تماسی با وزیر امور خارجه روسیه داشتم و ایشان نیز بر ضرورت این امر تاکید داشتند.