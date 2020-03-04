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۱۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۱۹

ظریف پس از کاشت یک اصله نهال:

تنها سازوکاری که توانسته در سوریه از خشونت بکاهد، روند آستانه است

تنها سازوکاری که توانسته در سوریه از خشونت بکاهد، روند آستانه است

وزیر خارجه کشورمان گفت: ما معتقد هستیم تنها سازوکاری که تاکنون توانسته در سوریه از شدت خشونت بکاهد و به سمت ثبات همراه با مبارزه با تروریسم پیش برود روند آستانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در آستانه بهار و روز درختکاری با کاشت یک اصله نهال در محوطه وزارت امور خارجه این سنّت نیکو را گرامی داشت.

وی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: نوبت ایران است که اجلاس سران آستانه را برگزار کند؛ ما معتقد هستیم تنها سازوکاری که تاکنون توانسته در سوریه از شدت خشونت بکاهد و به سمت ثبات همراه با مبارزه با تروریسم پیش برود روند آستانه است؛ روند آستانه روند موفقی است و ما معتقدیم هر چه سریع‌تر این نشست در بالاترین سطح باید برگزار شود.

ظریف گفت: چند دقیقه پیش تماسی با وزیر امور خارجه روسیه داشتم و ایشان نیز بر ضرورت این امر تاکید داشتند.

کد مطلب 4870320

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