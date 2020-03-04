زندان ایستگاه آخر سارقان میلیاردی اماکن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، گفت: بیست و پنجم آبان ماه پرونده‌ای از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران با موضوع سرقت از انباری کارگاهی به دادخواهی یکی از شهروندان به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: شاکی با حضور در پایگاه ششم اظهار داشت، بیست و پنجم آبان ماه هنگام مراجعه به انباری کارگاهم مشاهده کردم قفل‌ها انباری تخریب و یک سری اموال و لوازم شامل چند دیگ مسی بزرگ، حدود ۱۰ ست کامل شیر آلات، ۵۰۰ کیلو مس ،۵۰۰ کیلو مفتول نقره، حدود یک هزار و ۵۰۰ جفت کفش بچگانه و لوازم یک دستگاه خودروی فیات شامل آمپلی فایر و وسایل داخل آن در مجموع به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط سارق یا سارقان به سرقت رفته است.

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: پرونده پس از ثبت اظهارات شاکی در اختیار تیم مبارزه با سرقت اماکن پلیس آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان با بررسی میدانی و تحقیقات میدانی اطراف محل سرقت متوجه شدند سارقان ۳ نفر بوده و با استفاده از تاریکی شب از دیوار جانبی و تخریب قفل‌ها وارد انبار کارگاه شده‌اند.

این مقام انتظامی در ادامه بیان داشت: کاراگاهان توانستند با اقدامات پلیسی هویت سارقان به نام‌های کامبیز، محمد و جمشید را که از مجرمان سابقه دار بوده شناسایی کنند و پس از استعلامات و شناسایی دقیق مخفیگاه متهمان معلوم شد کامبیز توسط کلانتری ۱۵۹ به علت مصرف مواد مخدر در طرح جمع‌آوری معتادان به کمپ اعزام شده است.

وی افزود: با هماهنگی‌های قضائی کامبیز از کمپ تحویل و به پلیس آگاهی انتقال یافت.

این مقام پلیسی در خصوص اظهارات کامبیز توضیح داد: متهم که در ابتدا منکر هر گونه جرمی بود ولی در نهایت چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و ضمن اعتراف به بزه ارتکابی بیان داشت، در ۵ نوبت از انبار شاکی سرقت و در این سرقت‌ها از جمشید و محمد کمک گرفته‌ام.

اختیاری اضافه کرد: در شاخه دیگری از تحقیقات مشخص شد محمد نیز به جرم سرقت توسط پایگاه دوم پلیس آگاهی به زندان روانه شده است که با دستور قضائی محمد نیز از زندان تحویل و پس از اعتراف صریح به جرایم ارتکابی هر دو متهم با قرار تأمین صادره روانه زندان شدند و دستگیری جمشید نیز در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی گفت: مخفیگاه سومین متهم پرونده در فداییان اسلامی شناسایی و تیمی از کارآگاهان برای دستگیری متهم بیست و چهارم بهمن ماه به مخفیگاه وی اعزام شد.

این مقام انتظامی عنون کرد: متهم زمانی که با یک دستگاه خودروی پیکان وانت قصد ورود به منزلش را داشت متوجه حضور ماموران شده و در ابتدا با پای پیاده از محل متواری و هنگامی که فرار خود را بی نتیجه می بیند با استفاده از سلاح سرد به سوی ماموران حمله‌ور و در نهایت کارآگاهان با شلیک یک تیر به پای متهم وی را دستگیر می‌کنند.

وی گفت: با انتقال متهم به بیمارستان بهبود وضعیت جسمانی متهم، وی با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس رسیدگی کننده روانه زندان شد.

اختیاری خاطرنشان کرد: تا کنون متهمان به ۵ فقره سرقت مشابه اعتراف کرده‌اند و تحقیقات پلیسی برای کشف سایر جزئیات پرونده‌ها و کشف جرایم احتمالی ادامه دارد.