به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به گزارش های ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ادامه شرایط موجود در خصوص شیوع این بیماری و لزوم اقدامات پیشگیرانه، به استحضار می رساند تمام رویدادهای ورزشی سراسر کشور از جمله لیگ های فوتبال، تمام اماکن ورزشی و تمرینات تیم های باشگاهی تا پایان سال تعطیل خواهد بود.

بدیهی است تصمیمات مقتضی درباره فعالیت های ورزشی فروردین ماه، پس از بررسی شرایط روز در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

ستاد مقابله با کرونا در ورزش به ورزشکاران و عموم مردم شریف ایران توصیه می کند حسب توصیه های وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مسافرت های غیر ضروری خودداری کرده و به پویش " در خانه می مانیم و ورزش می کنیم" بپیوندند.