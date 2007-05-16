دیدار سفیر ایران با نبیه بری و سعد الحریری / هشدار حزب الله به شورای امنیت / مذاکرات معاون رایس با سران گروه 14 مارس

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه السفیر، "محمد رضا شیبانی" سفیر جمهوری اسلامی ایران روزگذشته با "نبیه بری" و "سعد الحریری" دیدارکرد.

سفیرایران در بیروت دردیدارخود با رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان که یک ساعت و نیم به طول انجامید، تحولات منطقه به ویژه اوضاع سیاسی لبنان را مورد بررسی قرارداد.

"شیبانی" درباره جزئیات این مذاکرات هیچ توضیحی ارائه نداد.

آغاز رایزنی شورای امنیت درباره تشکیل دادگاه بین المللی:

روزنامه المستقبل درشماره امروز خود نوشت: "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد روزگذشته بعد از دریافت نامه فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان ، رایزنی های غیرعلنی خود را در این باره آغازکرد.

سنیوره با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اتخاذ تصمیمات الزام آوری برای تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری نخست وزیراسبق لبنان بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شد.

هشدار جنبش حزب الله لبنان درباره تصویب تشکیل دادگاه بین المللی:

"علی عمار" یکی از نمایندگان جناح حزب الله در پارلمان لبنان گفت: از اینجا شورای امنیت و سازمان ملل متحد را مورد خطاب قرار می دهم و به آنان درباره استفاده ابزاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی برای ایجاد تفرقه و دودستگی درلبنان هشدار می دهم.

نامه امیل لحود به بان کی مون:

به نوشته روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، امیل لحود رئیس جمهوری لبنان به دنبال ارسال نامه سنیوره ، درنامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا به خواسته گروه 14 مارس که خواستار تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است، توجه نکند.

رئیس جمهوری لبنان دراین نامه علاقه مندی خود را به تاسیس دادگاهی ویژه در لبنان با تکیه بر قوانین این کشور و به دور از هرگونه انگیزه و هدف سیاسی اعلام کرد.

تاکید سنیوره بر تشکیل دادگاه بین المللی:

فؤاد سنیوره درگفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن تاکید کرد: موضوع دادگاه بین المللی براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد برای دادخواهی از متهمان ترور رفیق حریری نقطه محوری تحولات لبنان است.

وی تاکید کرد: لبنان احتمال نمی دهد که دادگاه بین المللی برای ترور حریری تشکیل نشود.

نخست وزیرلبنان با اشاره به نکات هفتگانه که در دولت با اکثرت آراء به تصویب رسید، گفت: این طرح ایده او بود.

فؤاد سنیوره با ابراز خرسندی از نتایج اقدامات گروه سازمان ملل متحد درباره تعیین حق لبنانی در مزارع شبعا گفت :"منوچهر متکی" وزیرامورخارجه ایران طی دیدارش از بیروت از این ایده که بررسی موضوع مزارع شبعا به سازمان ملل متحد واگذار شد، استقبال نکرد.

اظهارات زلمای خلیل زاد درباره دادگاه بین المللی:

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: زلمای خلیل زاد نماینده آمریکا درسازمان ملل متحد درگفتگویی مطبوعاتی پیش بینی کرد که پیش نویس مربوط به تشکیل دادگاه بین المللی برای ترور"حریری" پایان هفته جاری ارائه شود.

دیدارهای معاون وزیرامورخارجه آمریکا دربیروت:

به گزارش النهار، "دیوید ولش" معاون وزیر امور خارجه آمریکا روزگذشته بعد از ورودش به بیروت با گروه های مسیحی گروه 14 مارس در سفارت آمریکا درعوکر، نصرالله صفیر اسقف اعظم مارونی های لبنان دربکرکی ، سعد الحریری رئیس جریان المستقبل در قریطم و ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه درمنزلش دیدار کرد.

درعین حال منابعی از سفارت آمریکا در بیروت اعلام کردند: دعوت نامه ای نیز به "میشل عون" رئیس جریان ملی آزاد لبنان برای دیدار با " ولش " درعوکر ارسال شد.

تنظیم پیش نویس نامه "فؤاد سنیوره" ازخارج:

"سلیم عون" یکی ازاعضای فراکسیون تغییر واصلاحات لبنان( وابسته به طیف مخالفان دولت) با اشاره به سفر "دیوید ولش" معاون وزیر امور خارجه آمریکا به بیروت گفت: این سفر بسیارعجیب است.

وی با اشاره به موضوع تشکیل دادگاه بین المللی برای تروررفیق حریری گفت : پیش نویس نامه ارسالی "فؤاد سنیوره" نخست وزیر به دبیرکل سازمان ملل متحد از خارج تنظیم شده بود تا براساس آن طرح تشکیل دادگاه بین المللی پیش از اطلاع شورای وزیران ، به تصویب برسد.