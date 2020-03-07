خبرگزاری مهر، گروه استانها- بیت اله احمدی: با شیوع ویروس کرونا رعایت بهداشت فردی و اجتماعی بیش از پیش ضروری است، در این میان برخی مشاغل هستند که باید بیشتر مسائل بهداشتی را رعایت کنند چرا که بیشتر با مردم در ارتباط هستند، یکی از این مشاغل، نانواییها هستند که باید در سختترین شرایط هم به کار خود ادامه دهند تا مردم با خیالی آسوده، نان مورد نیازشان را تهیه کنند.
با میدان داری ویروس «کووید ۱۹»، مردم نگران نانهای مصرفی خود هستند، بر همین اساس کارشناسان بهداشتی روزانه برای بازرسی به نانواییها سر میزنند تا مردم بدانند که فعالیت این صنف تحت کنترل است و جای نگرانی نیست.
با توجه به اینکه برای پیشگیری از شیوع کرونا، حضور یافتن در مکانهای شلوغ و هرگونه تجمع، خطر انتقال ویروس را به دنبال دارد، مردم باید توجه کنند، تا حد امکان از حضور در بیرون از خانه خودداری کنند، اما تهیه نان یکی از کارهای ضروری است که نمیتوان از آن گذشت، اما رعایت نکات بهداشتی در موقع خرید نان، میتواند تا حد زیادی، ما را از این ویروس، در امان نگه دارد.
مردم نگران کمبود آرد و نان نباشند
کارشناس بهداشت محیط در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن توصیه به نانوایان میگوید: نانوایان قبل از شروع به کار، دستهای خود را با آب و صابون بشویند، از مواد ضدعفونی کننده استفاده کرده و در فواصل کار حتماً دوباره دستهای خود را بشویند.
دهقان زاد میافزاید: مردم برای تهیه نان از دستمال سفرهای استفاده کنند و در موقع پرداخت وجه نان، از کارت بانکی استفاده کنند و در منزل نان را مجدد با استفاده از مایکروفر و یا ماهی تابه داغ کنند.
وی با بیان اینکه استفاده از ماسک برای کارکنان نانوایی ضروری است، اظهار میدارد: تجهیزات نانوایی و سطوحی که نان روی آن قرار میگیرد باید روزانه و قبل از شروع کار ضدعفونی و گندزدایی شود و کارکنان نانوایی باید هر روز حمام و حداقل یک بار در روز لباس خود را تعویض کنند. مهرانی خاطرنشان کرد: با توجه به صفهایی که جلوی نانواییها تشکیل میشود مردم باید ضمن رعایت نکات بهداشتی فاصله بین یکدیگر را حفظ کنند.
این کارشناس بهداشت همچنین به خریداران نان توصیه کرد نان را روی پیشخوان نانوایی قرار ندهند زیرا امکان انتقال آلودگی بسیار زیاد است.
اما یکی از نانوایان هم میگوید: تمام سطوح نانوایی را هر ۲ ساعت یک بار ضدعفونی میکنیم و از دستکش یک بار مصرف در قسمت صندوق استفاده میکنیم و حتی دستکش یک بار مصرف در قسمت مشتریها قرار میدهیم تا نان را جمع کنند.
اما با انتشار اخبار کذب در فضای مجازی درباره کمبود آرد و تعطیلی احتمالی نانواییها این موضوع را نیز بررسی کردیم.
مدیرکل غله استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: علاوه بر ذخایری که در استان داریم از سایر استانهای کشور نیز جهت افزایش ضریب اطمینان ذخایر استان، گندم وارد میشود و مردم در این زمینه دغدغهای نداشته باشند.
ولی زاده مسئول کمیسیون اتحادیه نانوایان تبریز نیز به خبرنگار مهر میگوید: واحدهایی که پخت خشک و ماندگاری زیادی دارند، برای آنها اضافه سهمیه اختصاص داده ایم و مردم نگران نباشند.
مردم برای تهیه نان از دستمال سفرهای استفاده کنند و در موقع پرداخت وجه نان، از کارت بانکی استفاده کنند و در منزل نان را مجدد با استفاده از مایکروفر و یا ماهی تابه داغ کنند
ابلاغ دستورالعمل بهداشتی به نانواییها
با نگرانی مردم از شیوع ویروس کرونا، شهروندان مصرف نان بیات و فریزری را به لذت نان داغ و تازه ترجیح داده و با یک بار حضور در نانوایی، نان مورد نیاز یک هفته خود را تأمین میکنند تا با حضور کمرنگ در این اماکن، خود را در برابر ویروس کرونا ایمن کنند.
با توجه به بروز ویروس کرونا و به منظور مقابله با شیوع و انتشار این بیماری و حساسیت ایجاد شده در شهروندان مبنی بر رعایت موازین بهداشتی توسط متصدیان، دستورالعمل اجرایی در اختیار تمامی نانواییها قرار گرفته است.
طبق دستور العمل در هر نانوایی یک نفر تنها برای دریافت وجه باید به کار گرفته شود و این فرد به هیچ وجه نباید با تهیه و توزیع نان در ارتباط باشند.
صاحبان نانوایی باید از ورود افراد متفرقه غیرمسئول به داخل مغازه یا کارگاه نانوایی خودداری کنند چرا که احتمال بیمار بودن افراد متصور است؛ همچنین استفاده از ماسک و کلاه مناسب توسط شاغلان در نانواییها، شستشوی مکرر دستها به فاصله هر نیم ساعت یک بار و تعویض و شستشوی روزانه لباسها نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
تمامی تجهیزات نانوایی و سطوحی که نان بر روی آن قرار میگیرد نیز باید به صورت روزانه و قبل از آغاز فعالیت و هر ۲ ساعت یک بار، ضد عفونی شود.
نان را قبل از مصرف گرم کنید
یک کارشناس تغذیه در گفتگو با خبرنگار مهر، گرم کردن نان در خانه را یکی از روشهای از بین بردن میکروب دانسته و میگوید: باید پیش از خرید نان از تمیز بودن دستها اطمینان داشت در غیر این صورت باید دستها را با آب و صابون شست همچنین نان را در داخل پارچهای تمیز قرار داده و از قرار دادن آن بر روی صندلی و صندوق عقب خودرو خودداری کرد.
وی با بیان اینکه فریز کردن و سرما تأثیری در از بین رفتن میکروب نان ندارد، ابراز میدارد: یکی از عادتهای مرسوم مردم خرید نان بیش از حد نیاز مصرف و فریز کردن آن است در حالی که بهتر است نان به اندازه نیاز خریداری شود تا هنگام مصرف تازه باشد.
آرزو اصلانی تصریح میکند: باید هنگام فریز کردن نان، آن را در تکههای کوچک داخل پلاستیک قرار داده شود تا نان با سایر مواد غذایی در تماس نباشد.
وی تاکید میکند: هنگام گرم کردن نان آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید تا در داخل ماهی تابه، توستر یا ماکروفر گرما به صورت یکسان به تمامی نقاط آن یکسان برسد.
اما در کنار این موارد، مردم و اصناف از مسئولان انتظار تسریع در دسترسی به مواد ضدعفونی کننده و ماسک دارند، مردم و اصناف هم نباید قانون ۲۰، ۲۰ را فراموش کنند، یعنی شستشوی روزانه حداقل ۲۰ بار دستها برای مدت حداقل ۲۰ ثانیه.
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