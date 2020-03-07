تعطیلی مراکز شماره گذاری در شیراز تا اطلاع ثانوی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی عباسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیت بالای موضوع سلامت و بهداشت در جامعه، و به خاطر پیشگیری از شیوع و ابتلاء به بیماری کرونا، مراکز تعویض پلاک شماره یک واقع در بلوار امیرکبیر و شماره دو واقع در بلوار ولایت، از روز شنبه مورخ ۱۷ اسفند ماه تا اطلاع ثانوی از ارائه خدمات به شهروندان معذور بوده و تعطیل می‌باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: آن دسته از عزیزانی که دارای اسنادی هستند که مدت اعتبار آن منقضی شده، برابر امریه رئیس پلیس راهور ناجا تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۹ اسناد مذکور تمدید اعتبار شده است.