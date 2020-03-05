۵۰ مجوز مشاغل خانگی در شهرستان اردل صادر شد

علی سعیدی گفت: امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد محسوب می‌گردند که از جمله مزایای آن، حذف هزینه‌های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه‌های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد، شاگردی بین اعضا و خانواده است.

وی با اشاره به اینکه، مشاغل خانگی بخش کشاورزی یکی از مشاغلی است که می‌تواند افراد بسیاری را در زمینه‌های مختلف بکار گیرد و از اهمیت بالایی در زمینه اقتصاد خانواده و کم کردن بیکاری دارد، افزود: ازابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۵۱ مجوز مشاغل خانگی دربخش کشاورزی مربوط به رشته‌های پرورش قارچ خوراکی، پرورش زعفران، پرورش بوقلمون، پرورش گوسفند، پرورش گاو شیری، فرآوری بسته بندی وبسته بندی غلات وخشکبار، تولید وبسته بندی ترشیجات وشوریجات، فرآوری وبسته بندی عسل وخشک کردن وبسته بندی میوه جات، در این شهرستان صادر شده است.

وی، با اشاره به اینکه، تعداد ۲۰ کارگاه ازکارگاه های مذکور جمعاً به مبلغ دو هزار میلیون ریال تسهیلات دریافت کردند، افزود: میزان اشتغال زایی که با راه اندازی این کارگاه‌ها ایجاد شده است ۲۰ نفر است.