100 هزار تن پنبه ظرف 1.5 ماه گذشته وارد کشور شده است

مدیرعامل کارخانجات پنبه پاک کنی خراسان درگفتگو با خبرنگارمهر با اظهارنگرانی ازواردات بی رویه پنبه به کشور، گفت:‌ در حال حاضرنگرانی عمده دست اندرکاران پنبه این است که وضعیت پنبه نیزبه سرنوشت شکر دچار شود.

به گفته محمدعلافچی براساس آماررسمی ازگمرک سرخس ازاول سال تا تاریخ نهم اردیبهشت سال جاری حدود 50 هزار تن پنبه محلوج ازمرز سرخس وبه همین میزان نیزپنبه ازمرزهای (‌دوغارون،‌لطف آباد و بندرعباس ) ‌وارد شده است.

وی میزان نیازصنایع نساجی به پنبه را حدود 120 هزار تن اعلام وتصریح کرد: ‌با توجه به تولید 60 هزار تنی پنبه در داخل لذا فقط به واردات 60 هزار تن پنبه در سال جاری نیاز است ، ‌این درحالی است که حدود 22 هزار تن پنبه نیز در انبار کارخانجات پنبه پاک کنی از سال گذشته باقی است.

علافچی خواستار نظارت دولت بر واردات بی رویه پنبه شد و گفت:‌ازمسئولان انتظار داریم که تا زمان خالی شدن کارخانجات پنبه پاک کنی از پنبه داخلی مجوزی برای صادرات پنبه ندهند و پس از فروش پنبه داخلی و برآورد کسری موجود اجازه واردات پنبه به میزان مورد نیاز را به صنایع نساجی صادر کنند.

وی با تاکید برتشکیل کمیته ای برای بررسی شرایط بحرانی پنبه، افزود:‌علی رغم افزایش 11 درصدی قیمت خرید تضمینی پنبه درسال جاری اما افزایش چشمگیرقیمت سایرمحصولات کشاورزی وواردات بی رویه موجب عدم صرفه اقتصادی کشت این محصول و درنتیجه دلسردی کشاورزان شده است.

وی با اشاره به ‌کاهش قیمت جهانی پنبه ،‌گفت:‌هم اکنون قیمت جهانی پنبه به دلیل پرداخت یارانه ازسوی برخی دولت های کشورهای تولید کننده این محصول درحال پایین آمدن است به طوریکه هم اکنون قیمت پنبه داخلی و خارجی یکسان شده است.