توان موشکی ایران تهدیدی برای اعراب نبوده و قابل مذاکره هم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه رسانه‌ای پوچ و ملال آور کمیته خودساخته چهار جانبه اتحادیه عرب، با ابراز انزجار از محورهای بی محتوا و تکراری این بیانیه، اتهام‌های بی اساس مطرح شده را برآمده از دیدگاه غیرمسوولانه و اشتباه جبران ناپذیر و راهبردی کشورهایی دانست که خود عامل بی ثباتی، ناامنی و ترویج تروریسم در منطقه بوده و هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم بحرین و اعدام جوانان بی گناه در این کشور، خلق و حمایت همه جانبه از تروریست‌ها و جنایتکاران داعش در عراق و سوریه، آغاز جنگی حماقت آمیز در یمن و نابودی زیرساخت‌ها و به خاک و خون کشیدن ده‌ها هزار یمنی از جمله کودکان و زنان و محاصره، قحطی و گرسنگی میلیون‌ها انسان در یمن از سوی ائتلاف مصنوعی سعودی را از جمله اقدام‌های غیر قابل جبران و مورد حمایت اعضای این به اصطلاح کمیته چهارجانبه دانست.

موسوی با ایرانی خواندن جزایر سه گانه بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک افزود: صدور بیانیه‌های تکراری تاکنون هیچ مشکلی را از منطقه و جهان اسلام حل نکرده و نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بومی خواندن توان نظامی و دفاع موشکی جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر اینکه این قابلیت هیچگاه تهدیدی برای کشورهای عربی و اسلامی نبوده و قابل مذاکره هم نیست به برخی کشورهای منطقه توصیه کرد خود را به انبار تسلیحاتی آمریکا تبدیل نکنند، چرا که خرید تسلیحات کمکی به قدرت ملی آنها نخواهد کرد و امنیت وارداتی و خریدنی نیست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه افزود: کشورهایی که چشم خود را بر اشغال اراضی مقدس فلسطین توسط رژیم اشغالگر قدس بسته اند و ذلیلانه در کنار رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اعلام طرح خائنانه معامله قرن ایستاده اند، حق ندارند حمایت شرافتمندانه ایران از مقاومت در فلسطین و لبنان را زیر سوال ببرند.

موسوی در پایان از اینکه اعضای این کمیته خود ساخته همسو با امریکا و رژیم اسرائیل، مقاومت افتخار آمیز اسلامی در لبنان را که اکنون بزرگترین و مؤثرترین نیروی بازدارنده عربی و اسلامی در مقابل تجاوز و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی است، تروریست توصیف می‌کنند، ابراز تأسف کرد.