شمار جانباختگان ویروس کرونا در اردبیل به ۵ نفر رسید

قدرت اخوان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در حال حاضر ۱۲۳ نفر به دلیل احتمال ابتلاء به ویروس کرونا در استان اردبیل بستری هستند که از این تعداد ۱۸ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و متأسفانه ۵ نفر به دلیل ابتلاء به این بیماری در استان فوت کردند.

وی افزود: ۲۶ بیمار مثبت قطعی در حال حاضر در مراکز درمانی استان بستری هستند که قطعاً در طی روزهای آینده افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با بیان اینکه مهمترین ابزار در مقابله با کرونا، پیشگیری و آموزش و توجه به هشدارهای داده شده است، افزود: مردم باید به هشدارهای داده شده توجه نمایند چون این بیماری کاملاً جدی است و اگر مراقبت‌های لازم انجام نگیرد بیماری تشدید پیدا می‌کند.