به گزارش خبرنگار مهر، در ایامی که همه ما نگران گسترش بیماری کرونا ویروس در سطح جامعه هستیم مدافعان سلامت با تمام توان خود تلاش می‌کنند این بیماری را از کوی و برزن و هر مکان مستعد مثل مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی و یا اماکن عمومی حذف کنند تا مردم عزیزمان در آرامش و سلامتی این روزهای حساس و حیاتی را با سلامت سپری کنند.

کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت اردبیل نیز از روزهای قبل از شیوع بیماری از طلوع آفتاب تا آخرین ساعات شبانه روز، تمام اهتمام خود را برای کنترل عوامل محیطی مرتبط با این بیماری را انجام می‌دهند.

تعطیلی قهوه خانه‌ها به عنوان یکی از مراکز مستعد انتقال بیماری، گیم نت‌ها، مراکز گردشگری، مراکز تجمعی، تالارها و… نیز کنترل جایگاه‌های سوخت، مراکز عمومی، مراکز توانبخشی، مراکز بهداشتی درمانی، ارائه مشاوره‌ها و راهنمایی مردم و ادارات همچنان جز فعالیت‌های اصلی و پرمشغله این روزهای این مجموعه تلاشگر را به خود اختصاص داده است.

بازرسی و آموزش و نظارت مراکز عرضه مواد غذایی مثل نانوایی‌ها و شیرینی و آجیل و کنترل پوشش در بازار سنتی اردبیل نیز تلاش دیگر این عزیزان را به وضوح نشان می‌دهد.

ارائه راهنمایی و مشاوره و نظارت بر گندزدایی مراکز عمومی و معابر و خودروها نیز راهی برای قطع زنجیره انتقال بیماری هست.

تلاش برای سلامتی مردم برای این مجموعه تلاشگر در این زمان حساس شیرینی مضاعفی دارد بویژه اینکه تأثیر این تلاش‌ها را می‌توان از لابلای آمارهای روزمره در خصوص وضعیت بیماری و اقدامات مؤثر به وضوح دید و بر آن صحه گذاشت.