به گزارش خبرگزاری مهر، علی کمالی زاده گفت: معاونت حمل و نقل ترافیک، سازمان فرهنگی و حوزه‌های ستادی مثل رفاه، امور اداری و معاونت برنامه ریزی که مثل سایر قسمت‌ها با ارباب رجوع سر و کار ندارند ساعات ۹ تا ۱۲ در محل کار حضور می‌یابند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این دستگاه زودتر از سایر بخش‌های اجرایی برای مقابله با کرونا و جلوگیری از شیوع آن اقدام کرد، گفت: اولین زنگ خطر کرونا در شهر را شهرداری به صدا درآورد.

شهردار کرج در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، افزود: ضد عفونی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

کمالی زاده گفت: همچنین شهرداری کرج اقدام به ضدعفونی کردن همه فضاهای شهر به ویژه اماکن عمومی مانند دادگاه‌ها، مساجد، امامزاده‌ها، پارک‌ها و بوستان‌ها و … که مردم در آنجا زیاد تردد دارند، کرده است.

وی با بیان اینکه ستاد مرکز و چند منطقه نیز به دستگاه تب سنج مجهز شده اند، افزود: ارباب رجوع و پرسنلی که تب بالایی دارند اجازه ورود به شهرداری را ندارند و برای استراحت به منزل هدایت می‌شوند.