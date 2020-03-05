تعطیلی مدارس تا آخر اسفند ماه/ساعت کاری ادارات به حالت عادی برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی عصر پنج شنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران که با حضور استاندار تهران، شهردار تهران، فرمانده نیروی انتظامی، رؤسای دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران، مقامات دادستانی و دادگستری برگزار شد در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: در این جلسه مصوب شد همه مصوبات قبلی از قبیل تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌های عالی تا آخر اسفند ماه مستمرا تعطیل باشد.

وی در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نیز گفت: در این خصوص در ۱۵ فروردین متناسب با شرایط روز و ستاد تصمیم گیری خواهد شد.

زالی در رابطه با سالن‌های فرهنگی، سینما و تئاتر و اماکن و نماز جمعه و بقعه‌های زیارتی نیز بیان داشت: در این زمینه نیز استمرار تعطیلی مورد تاکید است.

رئیس ستاد مبارزه با کرونای استان تهران گفت: برخی از تالارهای پذیرایی که تاکنون نسبت به این مصوبات اقدام نکرده‌اند توسط نیروی انتظامی اعمال برخورد می‌شوند و کنترل و بازرسی‌های دقیق‌تری در ورودی و خروجی‌های شهر اعمال خواهد شد و با روش‌هایی که توسط بازرسان بیمار یابی می‌شود، مظنونین به مدت ۱۴ روز قرنطینه خواهند شد، لذا از افراد می‌خواهیم از سفرهای غیر ضرور پرهیز کنند.

وی در ادامه بازگشت ساعات اداری به حالت عادی از روز شنبه خبر داد و عنوان داشت: اما کارمندان ادارات بنا به تصمیم مدیران به صورت چرخشی و شیفت بندی در محل کار حاضر می‌شوند و تسهیل در روند مرخصی گرفتن کارمندان و استفاده از ظرفیت دورکاری در ادارات اعمال خواهد شد.

زالی اظهار داشت: به کارگیری ظرفیت‌های بهداشتی درمانی موجود در سایر دستگاه‌ها در جهت مبارزه با کرونا، تأمین مطالبات دانشگاه‌های علوم‌پزشکی از سازمان‌های بیمه گر و افزایش ظرفیت تخت‌های عادی و ویژه در استان تهران از دیگر مصوبات این جلسه بود.