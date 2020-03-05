امام جمعه و استاندار قزوین مردم را به جشن نیکوکاری دعوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم، وَالَّذینَ فی‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ.

اهمیت و جایگاه احسان و نیکوکاری و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی انسان‌ها بسیار بالاست، خیر و سعادت دنیوی و اخروی، جلب رضایت خداوند متعال، آرامش روحی و روانی، تعدیل ثروت همه از آثار و برکات این کار خداپسندانه است.

ایران اسلامی، سرزمین مردمانی خونگرم، انقلابی، خیر و نیکوکاریست که با قلبی مالامال از مهر و مودت، هر سال با برگزاری مراسم جشن نیکوکاری، به استقبال بهار طبیعت می‌روند و با دستگیری از خانواده‌های محروم و آبرومند جامعه، جلوه‌های پرشوری از مهر و محبت و نوع دوستی می‌آفرینند.

امسال نیز مقرر بود همانند سنوات گذشته و به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ انفاق و احسان در جامعه اسلامی با همت کمیته امداد امام خمینی (ره) و همکاری صدا و سیما، آموزش و پرورش و بسیج مستضعفان و سایر نهادها و سازمانها، همزمان با سراسر کشور جشن معنوی و ملی نیکوکاری با شعار «عید را به خانه هایشان ببریم» در روزهای ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه برگزار شود، اما با توجه به شیوع بیماری کرونا و براساس توصیه های وزارت بهداشت و به منظور رفاه حال مردم نیکوکار، به صورت غیر حضوری و با استفاده از روش های الکترونیک انجام می شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: دل های مردم مومن، خداجو و ولایتمدار استان قزوین مملو ایمان و عشق و محبت و دستانشان پر از مهر و عطوفت به اکرام هموطنان و همنوعان است تا با اراده ای استوار شادی هایشان را با نیازمندان قسمت کنند و در آستانه سال جدید، جوانه های لبخند را برلبان ولی نعمتان جامعه اسلامی بنشانند.

از مردم ولایتمدار و نوعدوست دارالمومنین که همواره در طول حیات نظام جمهوری اسلامی حماسه آفرین بوده‌اند، انتظار می‌رود این بار نیز از طریق روشهای غیر حضوری که از سوی نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام شده است، به یاری نیازمندان و محرومان شتافته و غنچه‌های انسانیت و نوعدوستی را در کویر دل‌های نیازمند، شکوفا ساخته و گل‌های ایثار و از خود گذشتگی را در وجود خویش نمایان سازند.

