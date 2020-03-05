آمار مبتلایان به کرونا در هرمزگان به ۱۷ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرشیدی عصر پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران بیان داشت: آمار مبتلایان به ویروس کرونا از ابتدای ورود این ویروس به کشور در هرمزگان به ۱۷ نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: ۴۱۶ نفر از شروع خطر اپیدمی ویروس کرونا تا کنون با بیماری حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند که از این تعداد ۱۸۶ نفر به دلیل مشکوک بودن به کرونا نمونه گیری شده است که ۹۶ نمونه تا کنون منفی اعلام شد.

فرشیدی خاطرنشان کرد: کلاً از ۱۸۶ مورد مشکوک جواب آزمایش ۱۷ نفر مثبت اعلام شد که از این تعداد ۲ نفر فوت کرده‌اند و ۸ نفر ترخیص و ۴ نفر بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: از ۴۱۶ نفری که با علائم حاد تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند ۲۹۲ نفر ترخیص شدند و ۹۵ نفر همچنان بستری هستند.

وی اضافه کرد: سه نفر جدید یک خانم ۴۰ ساله کیش بومی بر اثر تماس با مسافر، یک مرد ۵۸ ساله قشم بومی بر اثر تماس با مسافر و سابقه عمل جراحی قلب باز و یک مرد ۴۹ ساله ساکن بندرلنگه و در تماس با بیمار و سابقه سفر به رشت را شامل می‌شود.