سیستان و بلوچستان پیشرو فعال کردن معادن کوچک مقیاس در کشور است

به گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر‬ به نقل‬ از‬ روابط‬ عمومی‬ استانداری‬ سیستان‬ و‬ بلوچستان، ماندانا زنگنه در نشست شورای معادن سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سیستان و بلوچستان با پهنه وسیع زمینی دارای معادن کانی فلزی و غیرفلزی گرانبها چون طلا و سنگ‌های زینتی است به طوری که‏ ذخیره قطعی معادن استان یک میلیارد تن به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان از منظر ساختار زمین شناسی خاستگاه مناسبی برای انواع مواد معدنی است به طوری که تنوع کانی‌های معدنی شناسایی شده در آن نشان دهنده استعداد بالقوه در این بخش است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: معادن استان دارای ظرفیت‌های ارزشمند و نهفته ای هستند که بهره برداری صحیح از آنها گامی مهم در راستای پیشرفت و توسعه منطقه محسوب می‌شود.

زنگنه تعداد معادن فعال سیستان و بلوچستان را ۳۸۵ معدن عنوان کرد و افزود: هم اینک ۷۶۰ تن مواد معدنی از معادن استان درحال بهره برداری است.

وی با اشاره به اهمیت رفع مشکلات حوزه معدن سیستان و بلوچستان گفت: فعال سازی ظرفیت‌های معدنی نوار مرزی استان در اولویت قرار دارد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اکتشاف و بهره برداری صحیح از ظرفیت‌های معدنی استان با تدوین برنامه‌های جامع علاوه بر جهش به سمت توسعه و پیشرفت، می‌تواند ظرفیت اشتغالزایی مناسب را برای افراد جویای کار فراهم کند، گفت: به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های استان فعال سازی پهنه معدنی کوه بی رک سراوان مورد توجه قرار گرفته است.