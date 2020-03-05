بی توجهی مردم گیلان به اخطارهای داده شده برای ماندن در منزل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی شادنوش شامگاه پنجشنبه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه باران با اشاره به خطر افزایش شیوع ویروس کرونا در هفته آینده در گیلان، اظهار کرد: برای مقابله با این ویروس از روزهای گذشته برنامه ریزی در وزارت بهداشت انجام شد که بتوانیم با بهره گیری و بسیج همه امکانات به جای انتظار به جنگ با این ویروس برویم.

وی با بیان اینکه در همین راستا قرارگاه مشترکی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور سپاه قدس و نیروهای بسیجی تشکیل شد، افزود: در مقابله با ویروس کرونا هیچ مذاکره و صلحی وجود ندارد یا پیروز شده و یا شکست خورده و نابود می‌شویم.

نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در گیلان با اشاره به اینکه متأسفانه در این روزها در بیمارستان‌های استان شاهد صحنه‌های دردناکی هستیم، گفت: بسیاری از خانواده‌های که خود درگیر این ویروس بوده و تعدادی از عزیزان خود را از دست داده‌اند از ما می‌خواهند که مردم را نسبت به خطرات این ویروس آگاه کنیم بسیاری از خانواده‌های که خود درگیر این ویروس بوده و تعدادی از عزیزان خود را از دست داده‌اند از ما می‌خواهند که مردم را نسبت به خطرات این ویروس آگاه کنیم .

وی در ادامه با بیان اینکه در روزهای گذشته تلاش شده تا زیاد درباره تلفات و خسارت این ویروس برای شهروندان گیلانی صحبت نشود تا جو روانی استان تحت تأثیر قرار نگیرد، تصریح کرد: متأسفانه همین موضوع سبب شده تا شهروندان گیلانی این ویروس را جدی نگرفته و به توصیه‌ها بی توجهی باشند.

دکتر شادنوش به ترددهای غیر ضرور در سطح بازار و معابر و خیابان‌های استان اشاره و بیان کرد: در این روزها به رغم همه هشدارهای داده شده برای عدم ایجاد تجمع می‌بینیم عده‌ای برای دریافت دارویی که هنوز به صورت قطع تأثیرگذاری آن برای درمان این بیماری تأیید نشده جلوگیری داروخانه‌ها تجمع می‌کنند که این خود عاملی برای افزایش شیوع این ویروس است.

وی ادامه داد: اگر در روزهای گذشته می‌توانستیم به مردم قول بدهیم که شاید بتوانیم پایان فروردین ماه سال آینده این ویروس را کنترل کنیم امروز با دیدن این شرایط به سختی می‌توانیم صحبت از کنترل این ویروس انجام دهیم.

نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در گیلان با اشاره به اینکه این ویروس قابل دیدن نیست به همین دلیل مردم آن را جدی نگرفته‌اند، گفت: در روزهای گذشته بارهای از مردم درخواست کرده‌ایم برای چند روز صبر کرده و در خانه‌ها بمانند شهروندان باید این موضوع را جدی بگیرند.

ایجاد محلات سلامت با همکاری سپاه در گیلان

وی به ایجاد محلات سلامت در سطح استان گیلان با همکاری سپاه قدس گیلان اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه باید بار بیمارستان‌ها و فشار روی کادر درمانی و پرستاران را کم کنیم در همین راستا با همکاری سپاه محله‌های سلامت ایجاد شده تا تنها از بیمارانی که نیازمند امکانات تخصصی موجود در بیمارستان‌ها است پذیرش کنیم و باقی بیماران به این محله‌ها ارجاع شوند.

شادنوش با بیان اینکه در شهر رشت دو محله سلامت در هتل المپیک و استراحتگاه سپاه قدس گیلان با تمام امکانات اعم از تخت، کپسول اکسیژن و ویلچر آماده شده است، گفت: ما امروز نگران خسته شدن نیروهای درمانی و پرستاران خود با توجه به نامعلوم بودن زمان کامل کنترل این ویروس هستیم امروز نگران خسته شدن نیروهای درمانی و پرستاران خود با توجه به نامعلوم بودن زمان کامل کنترل این ویروس هستیم .

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقداماتی که باید در روزهای آینده انجام دهیم در زمینه پیشگیری، آموزش و ضدعفونی کردن معابر و دعوت از مردم برای ضدعفونی کردن منازل است، افزود: ما به دنبال این هستیم که هر چیزی را که عامل و حامل این ویروس می‌شود نابود کنیم.

نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در گیلان تأکید کرد: در این طرح به صورت مجازی و از طریق پرونده‌های الکترونیکی شهروندان که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار دارد با یک فرد از هر خانواده ارتباط برقرار کرده و آموزش‌ها را به داخل خانه‌ها خواهیم برد.

وی با تأکید بر اینکه باید این ویروس را در کل استان گیلان از بین ببریم، گفت: دوست نداریم تصمیمات سختگیرانه ای برای مهار این ویروس بگیریم انجام هر تصمیمی تبعات اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داشت.

دکتر شادنوش تأکید کرد: در جامعه ما با توجه به بافت بومی آن اینکه همه چیز را تعطیل کنیم امکان پذیر نخواهد بود لذا از همه شهروندان گیلانی خاضعانه خواهشمندیم برای حفظ سلامت خود و خانواده‌هایشان برای مدتی در منازل بمانند تا ما بتوانیم این ویروس را کنترل کنیم.