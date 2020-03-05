آلودگی هوای زابل به ۸ برابر حد مجاز رسید

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وزش باد شدید امروز شعاع دید افقی در محدوده فرودگاه زابل را به ۲۰۰۰ متر کاهش داد و غلظت ذرات معلق در هوای این شهر نیز تا ۱۲۳۸ میکروگرم بر مترمکعب یعنی ۸ برابر حد مجاز افزایش یافت.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در زهک نیز قابل توجه بوده است، گفت: بیشینه سرعت باد در زهک تا عصر امروز ۲۲ متر برثانیه معادل ۷۹ کیلومتر بر ساعت بوده است که شعاع دید افقی را تا ۸۰۰ متر کاهش داده است.

حیدری ادامه داد: گردوغبار ناشی از وزش باد شدید شمال استان، عصر و اوایل شب به زاهدان رسید و شعاع دید افقی در محدوده فرودگاه این شهر را به ۷۰۰۰ متر کاهش داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در بخش دیگری با اشاره به آخرین خروجی نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی؛ گفت: پیش بینی می‌شود وزش این بادها همچنان در شمال استان و با شدت کمتر در نوار شرقی و مرز غربی استان ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: خیزش گردوخاک، کاهش دید و کیفیت هوا، تشکیل توده گردوغبار و نفوذ آن به نواحی جنوبی تر و اختلال در تردد برخی محورهای مواصلاتی منتهی به شمال استان از پیامدهای وزش باد در استان است.

حیدری توصیه کرد: مردم در زمان غبار آلود شدن هوا از ترددهای غیر ضرور در فضای باز خودداری کرده و تا حد امکان از فعالیت‌ها در ارتفاعات پرهیز کنند.

عضو ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان در بخش دیگری به ادامه سرمای شبانه در نیمه شمالی استان تا اواسط هفته آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به حاکمیت جریانات شمالی در استان و ریزش هوای سرد از عرض‌های بالاتر، پیش بینی می‌شود کمینه دمای هوا زاهدان در روزهای آینده به محدوده صفر درجه سلسیوس نیز برسد.