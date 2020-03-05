به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «الیزابت وارن»، نامزد انتخاباتی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا در سال ۲۰۲۰ که در حال رقابت‌های درون حزبی دموکرات بود، به صورت رسمی از رقابت‌های داخلی این حزب کنار کشید.

وارن که نماینده مجلس سنای آمریکا از ایالت «ماساچوست» است، در رقابت‌های داخلی حزب دموکرات وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات برای ریشه‌کن کردن فساد در واشنگتن برنامه خواهد داشت.

پیش از این نیز برخی دیگر نامزدهای حزب دموکرات از جمله «مایکل بلومبرگ»، «پیت بوتیجیج» و «ایمی کلوبشار» از ادامه رقابت‌های درون حزبی دموکرات کنار کشیده بودند.

با این حال «الیزابت وارن» هنوز حمایت خود را از دیگر نامزدهای دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام نکرده، اما در حال حاضر رقابت‌های درون حزبی دموکرات میان دو چهره مطرح این حزب، یعنی «برنی سندرز» و «جو بایدن» در جریان است.