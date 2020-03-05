پویش «#امان کرونایا_شکست_دیهیم» در رشت اجرایی می شود

حمیدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسالت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت، در حوزه مقابله با شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: این سازمان با توجه به شعار ملی «ما کرونا را شکست می‌دهیم» ایجاد فضای شاد و صمیمی در میان شهروندان شهر رشت را در دستور کار خود قرار داده است.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، با تاکید بر اهمیت ایجاد فضای شاد و به دور از استرس در این روزها، گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از کلیه هنرمندان، ورزشکاران، چهره‌های فرهنگی، مسئولان، عموم شهروندان و سایر هموطنان گیلانی در سراسر کشور دعوت می‌کند تا در غالب فعالیت فرهنگی، موجبات نشاط همشهریان و هم وطنان خود را فراهم کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح «#امان کرونایا_شکست دیهیم» به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، تصریح کرد: از همه علاقه مندان می‌خواهیم تا با پیوستن به این پویش، پیام‌های خود را از طریق هشتگ «# امان کرونایا_شکست دیهیم» و صفحه‌های اینستاگرام @farhangirasht و @shahre_behtar به اشتراک بگذارند.

محمدی با تاکید بر اینکه گیلانیان همواره ثابت کردند که در موضوعات مختلف در کنار یکدیگر بر مشکلات پیروز می‌شوند، گفت: از همه هموطنان و همشهریان عزیز می‌خواهیم تا با پیوستن به این پویش بار دیگر ثابت کنند که در کنار هم و همراه با هم بر مشکلات غلبه کرده و با امید و نشاط به آینده چشم دوخته‌اند.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، با بیان اینکه استان گیلان به سرسبزی و نشاط معروف بوده و این سرسبزی و نشاط در مردمان این دیار نیز متبلور است، افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، از همه علاقه مندان دعوت به عمل آورده تا با پیوستن به پویش «#امان کرونایا_شکست_دیهیم»، شادی و نشاط را به هموطنان خود هدیه دهند.