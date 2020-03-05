تعداد افراد مبتلا به کرونا در استان ایلام به ۱۱ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان عصر پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌های استان از ثبت ۲ مورد جدید کرونا در سطح استان خبر داد.

وی تصریح ۰ کرد: با احتساب ۹ مورد مبتلا به کرونا در روزهای اخیر و تعداد افراد مبتلای جدید، در حال حاضر آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در استان ۱۱ نفر است که خوشبختانه با تلاش و کوشش پرسنل درمانی در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ۴ نفر از این بیماران بهبودی کامل یافته و ترخیص شدند.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز تعداد ۱۰ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام بستری هستند و روند خدمات دهی به آنان جریان دارد.

کریمیان از عموم مردم استان درخواست کرد که با توجه به شیوع سریع و زیاد این ویروس، هم استانی‌های عزیز حتی المقدور تا مدتی در خانه بمانند و از سفرها و ترددهای غیرضروری خودداری نمایند.